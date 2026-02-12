Advertisement
Zee OdishaOdisha AstrologyWeekly Horoscope: ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଦିତ୍ୟ ରାଜଯୋଗ, ପଢନ୍ତୁ ରାଶିଫଳ

Weekly Horoscope: ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଦିତ୍ୟ ରାଜଯୋଗ, ପଢନ୍ତୁ ରାଶିଫଳ

Weekly Horoscope 16th To 22th February 2026: ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଏବଂ ପଞ୍ଚଗ୍ରହଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ଯାହା ସମସ୍ତ ୧୨ ଟି ରାଶିର ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Feb 12, 2026, 04:31 PM IST

Weekly Horoscope: ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଦିତ୍ୟ ରାଜଯୋଗ, ପଢନ୍ତୁ ରାଶିଫଳ

Weekly Horoscope 16th To 22th February 2026: ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସମାବେଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିସହ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ୧୬ ରୁ ୨୨ ଫେବୃଆରୀ ସପ୍ତାହରେ ଶୁକ୍ର, ବୁଧ, ରାହୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଏହି ରାଶିରେ ସଞ୍ଚାର କରିବେ। ବୁଧାଦିତ୍ୟ, ଶୁକ୍ରାଦିତ୍ୟ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ, ଗ୍ରହ ଯୋଗ, ଚତୁର୍ଗ୍ରହୀ ଏବଂ ପଞ୍ଚଗ୍ରହୀ ଯୋଗ ସପ୍ତାହଟିକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବ। ଶନି ମୀନ ରାଶିରେ କେତୁ ସିଂହ ରାଶିରେ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ମକର ରାଶିରେ ରହିବା କାରଣରୁ ରୁଚକ ରାଜଯୋଗ ଗଠନ ହେବ । ମେଷ, ବୃଷ, ମିଥୁନ, କର୍କଟ, ସିଂହ, କନ୍ୟା, ତୁଳା, ବିଛା, ଧନୁ, ମକର, କୁମ୍ଭ ଏବଂ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ ପଢନ୍ତୁ ।

ମେଷ ରାଶି
ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ଅତି କମରେ ତିନି ମିନିଟ୍ ହାଲୁକା ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରନ୍ତୁ। ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ରଣନୀତି କରିବେ । ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବାଛନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଚାଲନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୨୭, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ୍ ।

ବୃଷ ରାଶି
ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ସ୍ଥିରତାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ବ୍ୟବହାରିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ବର୍ଗରେ ବିଭକ୍ତ କରନ୍ତୁ । ଗୋଟିଏ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଶାନ୍ତ ପରିବେଶରେ କିଛି ସମୟ ବିତାଇବେ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ୩୪ ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ପାଇନ୍ ସବୁଜ ।

ମିଥୁନ ରାଶି
ଇମେଲ୍ କିମ୍ବା ବାର୍ତ୍ତା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିୟମ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝନ୍ତୁ। ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ୩୩ ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ଡାଫୋଡିଲ୍ ହଳଦିଆ

କର୍କଟ ରାଶି
କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ବିରାମ ନିଅନ୍ତୁ। ଖାଦ୍ୟ, ବିଶ୍ରାମ ଏବଂ ଏକ ନିୟମିତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୃଥକ କରନ୍ତୁ। ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖନ୍ତୁ । ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୨୮ ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ନୀଳ

ସିଂହ ରାଶି
ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ସମୟରେ ନମ୍ରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଛୋଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ। ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ। ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ। ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ୩୧ ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ବର୍ଟ ସିଏନା

କନ୍ୟା ରାଶି
ଦିନକୁ ଦୁଇଥର ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପରେ ବିଭକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ନିୟମିତ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ୨୯ ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କପୋତ ଧୂସର

ତୁଳା ରାଶି
ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ବିକଳ୍ପ ଏବଂ ପରିଣାମ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯୋଗାଯୋଗରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନିୟମିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖନ୍ତୁ । ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ୩୫ ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଗୋଲାପୀ

ବିଛା ରାଶି
ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଅନୁମାନ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୁଝନ୍ତୁ। ଗୋପନୀୟ ପରିବେଶରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରନ୍ତୁ। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ନିବେଶ କରୁଥିଲେ ସମୟ ଅନୁକୂଳ । ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ୩୨ ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଗାର୍ନେଟ୍ ଲାଲ

ଧନୁ ରାଶି
ଏହି ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ। ସଫଳତା କିପରି ଦେଖାଯିବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ। ସକାଳେ ଧାରଣା ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତୁ।
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ୩୬ ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଅଲ୍ଟ୍ରାମାରାଇନ୍

ମକର ରାଶି
ସବୁ କାମ ମଧ୍ୟରୁ ତିନିଟି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଛନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଶେଷ କରନ୍ତୁ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଦାୟିତ୍ୱ କମ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତୁ। ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ।
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ୩୮ ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ନୀଳ

କୁମ୍ଭ ରାଶି
ନିଜ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଲାଭ ଏବଂ ସମୟସୀମା ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଅଭିନବ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବ୍ୟବହାରିକ ରୂପରେ ଅନୁବାଦ କରନ୍ତୁ।  ଦକ୍ଷତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆୟ ସୁଯୋଗ ଖୋଜନ୍ତୁ। ସପ୍ତାହର ଶେଷରେ ଏକ ଫଳାଫଳ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ୩୭
ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଚନ୍ଦନ

ମୀନ ରାଶି
ସକାରାତ୍ମକ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ । ନିୟମିତ ଖର୍ଚ୍ଚର ଏକ ରେକର୍ଡ ରଖନ୍ତୁ। ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ। ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଗତି ସମ୍ଭବ।
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ୩୯ ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କୁହୁଡ଼ି

Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ ।

