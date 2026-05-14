Weekly Horoscope: ମଇ ୧୮ ରୁ ୨୪ କିପରି ବିତିବ ? ୧୨ ଟି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟଫଳ...

Weekly Horoscope 18th To 24 May 2026: ମଇ ମାସର ନୂଆ ସପ୍ତାହ କିଛି ରାଶି ପାଇଁ ବିଶେଷ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ । ଏଥିସହ କିଛି ରାଶିକୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।
Weekly Horoscope 18th To 24 May 2026: ମେଷ, ବୃଷ, ମିଥୁନ, କର୍କଟ, ସିଂହ, କନ୍ୟା, ତୁଳା, ବିଛା, ଧନୁ, ମକର, କୁମ୍ଭ ଏବଂ ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ ପଢନ୍ତୁ । ମଇ ମାସର ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହ କିଛି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖିବ।
ମେଷ ରାଶି
ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ କ୍ରୋଧରେ କଥା ହେବା ଏଡାନ୍ତୁ । କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ଥିର ରହିବ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ କିଛି ସୀମା ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ନିଦ୍ରା ବ୍ୟାଘାତ ହୋଇପାରେ । ସପ୍ତାହ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ମାନସିର ଚାପ ସାମାନ୍ୟ କମିପାରେ।
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୯, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ଲାଲ, ଶୁଭ ବାର: ମଙ୍ଗଳବାର
ବୃଷ ରାଶି
କିଛି ପୁରୁଣା କିମ୍ବା ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ । ବିଚାରାଧୀନ ମାମଲା ଆଗକୁ ବଢିବ । ଅତ୍ୟଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ତରବର ହୋଇ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଛୋଟ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହୋଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ଘରେ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବ । ହାଲୁକା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଦ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ।
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୧୪, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: କ୍ରିମ୍, ଶୁଭ ବାର: ଶୁକ୍ରବାର
ମିଥୁନ ରାଶି
ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ଅନେକ କଥା ମନକୁ ଆସିବ । କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଆଗକୁ ବଢିବେ । ଫୋନ୍ କଲ୍, ମେସେଜ୍ କିମ୍ବା ଯୋଜନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ବାଧା ଦେଇପାରେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମାଗିବାକୁ ସଂକୋଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସାମାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ। ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ମନ ହାଲୁକା ହେବ ।
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୫, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ଆକାଶ ନୀଳ, ଶୁଭ ବାର: ବୁଧବାର
କର୍କଟ ରାଶି
ପୁରୁଣା କଥାକୁ ମନେ ପକାଇବେ । କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରେ । ପରିବାର ସହ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରିବେ । ଜଣେ ନିକଟତମ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ଥିର ରହିବ । ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସମସ୍ୟା ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହିତ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୨, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ରୂପା, ଶୁଭ ବାର: ସୋମବାର
ସିଂହ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ । ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି । ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ।
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୧୯
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ସୋରିଷ ହଳଦିଆ
ଶୁଭ ବାର: ରବିବାର
କନ୍ୟା ରାଶି
ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମକୁ ଶେଷ କରିବେ । ଆପଣ ଟିକେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକୁ ଛାଡନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ପ୍ରିୟଜନ ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇପାରେ । ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୪
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ଅଲିଭ୍ ସବୁଜ
ଶୁଭ ବାର: ଗୁରୁବାର
ତୁଳା ରାଶି
ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନାଟକୀୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ନିଜ ଭାବନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରିବେ । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ନେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ସଚ୍ଚୋଟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ମନୋଭାବ ଉନ୍ନତହେବ ।
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୬
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ଗୋଲାପୀ
ଶୁଭ ଦିନ: ଶୁକ୍ରବାର
ବିଛା ରାଶି
ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍କର୍ଷ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା'ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚାପ ତୀବ୍ର ହୋଇପାରେ । ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବେ । ନିଜ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ । କଠୋର ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ଜରୁରୀ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୧୩
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ମାରୁନ୍
ଶୁଭ ବାର: ଶନିବାର
ଧନୁ ରାଶି
କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏକ ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ । ସମୟ ଏବଂ ଅର୍ଥକୁ ଭଲଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ । ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୨୧
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ହଳଦିଆ
ଶୁଭ ବାର: ଗୁରୁବାର
ମକର ରାଶି
ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ । ପରିବାର ସହିତ ଜଡିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ବଢିବ । ଆପଣ ଥକ୍କା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ଥିର ରହିବ । ଅନ୍ୟ କାହାର ଆର୍ଥିକ ଚିନ୍ତାର ଭାର ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୮, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ବାଦାମୀ, ଶୁଭ ବାର: ଶନିବାର
କୁମ୍ଭ ରାଶି
ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ଭଲ ଧାରଣା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସିପାରେ। ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବେ । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖନ୍ତୁ । ଗ୍ୟାଜେଟ୍, ଯାତ୍ରା, ମରାମତି କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷାଗତ କାମରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୧୧, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ଧୂସର, ଶୁଭ ବାର: ବୁଧବାର ।
ମୀନ ରାଶି
ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଶୁଭଫଳ ଦେବ । ନିଜ ଅନ୍ତର୍ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ । କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ କିନ୍ତୁ ତାହା ଧୀର ହୋଇପାରେ । ଦେଖି ଚାହିଁ ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୭
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ଲାଭେଣ୍ଡର, ଶୁଭ ବାର: ସୋମବାର
Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ
