Weekly Horoscope: ନୂଆ ସପ୍ତାହଟି କିପରି ବିତିବ ? ପଢନ୍ତୁ ନିଜ ରାଶିଫଳ

ମେଷ, ବୃଷ, ମିଥୁନ, କର୍କଟ, ସିଂହ, କନ୍ୟା, ତୁଳା, ବିଛା, ଧନୁ, ମକର, କୁମ୍ଭ ଏବଂ ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ ପଢନ୍ତୁ...
Weekly Horoscope 19th To 25th January 2026: ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ନିଜ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଅନେକ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆସିପାରେ।
ମେଷ ରାଶି
ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପୂର୍ବରୁ କାମ ଶେଷ ହୋଇପାରେ । ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ । ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲେ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ସାହସର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ । ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୯ ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ଲାଲ୍
ବୃଷ ରାଶି
ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରନ୍ତୁ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତୀ କରିବେ । ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ବନ୍ଧୁ/ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ମିଳିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ମାମଲାକୁ ନେଇ କୌଣସି ନାଟକ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ସଞ୍ଚୟ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ଯ୍ୟ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ । କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳାଫଳ ଦେଇପାରେ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୬ ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ଗୋଲାପୀ
ମିଥୁନ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ମନ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଅନାବଶ୍ୟକ କଥା ବନ୍ଦ ରଖନ୍ତୁ। ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ରଖନ୍ତୁ । ବରିଷ୍ଠ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମିଳିବ । ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୫ ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ବଟର ହଳଦିଆ
କର୍କଟ ରାଶି
ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭରେ ନିଜ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ସମ୍ପର୍କରେ ସୁରକ୍ଷା ଖୋଜନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତରର ସ୍ୱର ଶୁଣନ୍ତୁ । ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ ଦିଗରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୨ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ମୁକ୍ତାକାର ଧଳା
ସିଂହ ରାଶି
ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ବଢିବ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିମ୍ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଆଗ୍ରସର ହେବେ । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସୁଖ ମିଳିବ । ନିଜ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ହ୍ରାସ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୧ ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ସୁନା
କନ୍ୟା ରାଶି
ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ କୌଣସି କାମରେ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଘରକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖନ୍ତୁ । ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୫ ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ଗାଢ଼ ସବୁଜ
ବିଛା ରାଶି
ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଙ୍କେତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ । ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ । କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବିଶେଷ ଫଳ ଦେବ। ଗବେଷଣା, ଯୋଜନା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅତୀତକୁ ଛାଡ଼ି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୮ ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ମେରୁନ୍
ଧନୁ ରାଶି
ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବାଛନ୍ତୁ । ହଠାତ୍ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ । ଶୀଘ୍ର, ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଠୋସ୍ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ହେଉଛି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୩ ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ହଳଦିଆ
ମକର ରାଶି
କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ତରବର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । କମ୍ କାମ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ । ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ । ସମ୍ପର୍କରେ ମୂଳକୁ ମଜବୁତ କରନ୍ତୁ। ଶରୀର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୪ ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ନାଭି ନୀଳ
କୁମ୍ଭ ରାଶି
ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ । କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମନ୍ୱୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ସମ୍ପର୍କରେ ସତ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ସାଜସଜ୍ଜା ବିନା ନିଜକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭରେ ରହିବେ । ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୧୧ ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ବାଇଗଣୀ
ମୀନ ରାଶି
ସମ୍ପର୍କ, ସହଭାଗୀତା ଏବଂ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ କିମ୍ବା ଆଇନଗତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଲିଖିତ ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ଭୂମିକା ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ । ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୭ ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ସମୁଦ୍ର ସବୁଜ
