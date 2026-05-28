Weekly Horoscope: ଜୁନ୍ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ କିପରି ବିତିବ ? ମେଷଠୁ ମୀନ ରାଶିଫଳ...

Weekly Horoscope 1st To 7th June 2026: ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଜୁନ୍ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ସମସ୍ତ ୧୨ଟି ରାଶି ପାଇଁ କିପରି ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।
Trending Photos
Weekly Horoscope 1st To 7th June 2026: ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଜୁନ୍ ମାସ ପ୍ରାୟତଃ ଅନେକ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ । କିଛି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ ଏବଂ କିଛି ରାଶିର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଭଲରେ କଟିବ । ଏଥିସହ କିଛି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଜୁନ୍ ମାସର ଏହି ନୂଆ ସପ୍ତାହ ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ୧୨ଟି ରାଶି ପାଇଁ କିପରି ବିତିବ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।
ମେଷ ରାଶି
ଜୁନ୍ ୧ରୁ ଜୁନ୍ ୭ ମଧ୍ୟରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କରିଥିବା କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ । ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦର ବାତାବରଣ ରହିବ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା କିମ୍ବା ଥକ୍କାପଣ ଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ବୃଷ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହଟି କ୍ୟାରିୟରରେ ସ୍ଥିରତା ଆଣିବ । ତରବରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ୟମରେ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ। ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହୋଇପାରେ । ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ସମାଧାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବେ ।
ମିଥୁନ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହଟି ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଜନା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଦୂରଯାତ୍ରାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ।
କର୍କଟ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ । ଧର୍ଯ୍ୟ ବଜାୟ ରଖି ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଘରୋଇ ମାମଲାରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି । ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ସୁସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଦ୍ରା ଜରୁରୀ।
ସିଂହ ରାଶି
ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ବାଧା ଦୂର ହୋଇଯିବ । କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ । ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ।
କନ୍ୟା ରାଶି
ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣ ଧର୍ଯ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭଦାୟକ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ । ପାରିବାରିକ ଦାୟିତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସମୟ । ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଉପୁଜିପାରେ । ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ।
ତୁଳା ରାଶି
ନୂତନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସମୟ ଅନୁକୂଳ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଆଶାଜନକ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ପ୍ରେମ ଜୀବନ ରୋମାଣ୍ଟିକ ହେବ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବେ । ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
ବିଛା ରାଶି
କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ। ବିଭିନ୍ନ ସୁତ୍ରରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିପାରେ । କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରନ୍ତି। ପରିବାରରେ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ପାଚନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ଧନୁ ରାଶି
କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ । କ୍ୟାରିଅର ଏକ ନୂତନ ଦିଗ ନେଇପାରେ। ବିଦେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳ ଆଶା କରିପାରିବେ।
ମକର ରାଶି
ସତର୍କତାର ସହିତ ଆର୍ଥିକ କାରବାର କରନ୍ତୁ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ବାଧା ଉପୁଜିପାରେ । ଧର୍ଯ୍ୟ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ । ବରିଷ୍ଠଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ।
କୁମ୍ଭ ରାଶି
ନୂଆ ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭଫଳ ଆଣିଦେବ । ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ଗଢି ଉଠିବ । ବ୍ୟବସାୟ ବଢିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଇବେ। ହଠାତ୍ ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତ ।
ମୀନ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । କାମରେ ଆଶାନୁରୂପ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ। ପରିବାରରେ ସୁଖଦ ପରିବେଶ ରହିବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ।
Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ
Also Read- PF Interest Update: ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ସୁଧ କ୍ରେଡିଟ୍ ହୋଇଛି କି? ଅନଲାଇନରେ କରନ୍ତୁ ଯାଞ୍ଚ...
Also Read- LIC New Plan: ଦୁଇଟି ଅଦ୍ଭୁତ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏଲଆଇସି, ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ବଡ ଲାଭ