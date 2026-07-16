Weekly Horoscope: ଜୁଲାଇ ୨୦ରୁ ୨୬ କିପରି ବିତିବ? ପଢନ୍ତୁ ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ

Weekly Horoscope 20th To 26th July 2026: ମେଷ, ବୃଷ, ମିଥୁନ, କର୍କଟ, ସିଂହ, କନ୍ୟା, ତୁଳା, ବିଛା, ଧନୁ, ମକର, କୁମ୍ଭ ଏବଂ ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ ଜାଣନ୍ତୁ।
ମେଷ ରାଶି
ଆପଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କୌଣସି କାମ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ ତାହା କିଛି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ଥିର ରହିବ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସୁଖଦ ଖବର ମିଳିପାରେ । ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବା କାରଣରୁ ଥକ୍କା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୯, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ଇଟା ଲାଲ, ଶୁଭ ବାର: ବୁଧବାର
ବୃଷ ରାଶି
ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ । ମାନସିକ ଥକ୍କା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟ ଆଡେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ସରଳ ରଖନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ସକାରାତ୍ମକ ହୋଇପାରେ । ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୬, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ବେଜ, ଶୁଭ ଦିନ: ଶୁକ୍ରବାର
ମିଥୁନ ରାଶି
ନୂଆ ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ । କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଭୁଲିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି । ଆର୍ଥିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଛୋଟ କାରବାରରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ମନୋଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିପାରେ। ନିଦ୍ରା, ଆଖି ଚାପ ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୧୪, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ହାଲୁକା ନୀଳ
ଶୁଭ ଦିନ: ଗୁରୁବାର
କର୍କଟ ରାଶି
ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇପାରନ୍ତି । ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭରେ ପରିବାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁରନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ପୂରଣ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ଥିର ରହିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ହେବ ।
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୨, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: କ୍ଷୀର ଧଳା, ଶୁଭ ଦିନ: ସୋମବାର ।
ସିଂହ ରାଶି
ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ନିଜକୁ ଖୁସି ରଖିବେ । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଶୁଭଫଳ ଦେବ । ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏସିଡିଟି, ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଥକ୍କାପଣ ଭଳି ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳ ଉନ୍ନତ ହେବ । ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୧୯, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ମହୁ ସୁନା, ଶୁଭ ଦିନ: ରବିବାର ।
କନ୍ୟା ରାଶି
ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ । ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଚାପ ଏଡାନ୍ତୁ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଦ ପାଆନ୍ତୁ। ସପ୍ତାହ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ । ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୫, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ଋଷି ସବୁଜ, ଶୁଭ ଦିନ: ବୁଧବାର
ତୁଳା ରାଶି
ଆପଣ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଭଦ୍ର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ପ୍ରକାଶ କରିବେ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ଥିର ରହିବ । ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଅବିବାହିତ ଥିଲେ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ଗଢି ହୋଇପାରେ । ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ । ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୧୧, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ଧୂଳିଯୁକ୍ତ ଗୋଲାପୀ, ଶୁଭ ଦିନ: ଶୁକ୍ରବାର
ବିଛା ରାଶି
ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ କହିବା ଅପେକ୍ଷା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । କୌଣସି ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥିଲେ ସତର୍କତାର ସହିତ ନିଅନ୍ତୁ। ଅତୀତର କୌଣସି ଘଟଣା କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ପୁନର୍ବାର ଉଭା ହୋଇପାରେ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୮, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ଗାଢ଼ ବାଇଗଣୀ, ଶୁଭ ଦିନ: ମଙ୍ଗଳବାର ।
ଧନୁ ରାଶି
ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣ ଅସ୍ଥିର ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ତରବର ହୋଇ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ । ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି । ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୩, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ସୋରିଷ, ଶୁଭ ଦିନ: ଗୁରୁବାର ।
ମକର ରାଶି
ସପ୍ତାହଟି ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ଅନ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଯାଇଥିବା କାମ ଆପଣ ଶେଷ କରିପାରନ୍ତି । ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ବଡ଼ ବିପଦ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆପଣ ଟିକେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଅନେକ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଦୂର ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୧୦, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ସ୍ଲେଟ୍ ଧୂସର, ଶୁଭ ଦିନ: ଶନିବାର
କୁମ୍ଭ ରାଶି
ଏକାକୀ କିଛି ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ । ସମସ୍ତେ ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ବୁଝିବେ ବୋଲି ଆଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ଥିର ରହିବ । ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଭାର କମ ହେବ । ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୨୨, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ନୀଳ-ଧୂସର, ଶୁଭ ଦିନ: ଶନିବାର
ମୀନ ରାଶି
କିଛି କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ କରିପାରେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି । କୌଣସି କ୍ରୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ପ୍ରକୃତ ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୭, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ସାମୁଦ୍ରିକ ସବୁଜ, ଶୁଭ ଦିନ: ସୋମବାର ।
Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ