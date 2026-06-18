Add Zee Business As A Preferred Source
App

Weekly Horoscope: ଜୁନ୍ ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ୧୨ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟଫଳ

Weekly Horoscope 22 To 28 June 2026: ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଜୁନ୍ ୨୨ରୁ ୭ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଷଠୁ ମୀନ ସମସ୍ତ ରାଶି ପାଇଁ ସମୟ କିପରି ବିତିବ ପଢନ୍ତୁ ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 18, 2026, 09:07 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 09:07 PM IST
Weekly Horoscope: ଜୁନ୍ ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ୧୨ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟଫଳ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
କେନ୍ଦୁଝରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଡି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ
Health Minister Mukesh mahaling1 hr ago
2
Odia News3 hrs ago
3
Odia News3 hrs ago
4
Sital Sasthi Utsav11:35 AM IST
5
Deepali Das11:18 AM IST