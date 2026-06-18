Weekly Horoscope 22 To 28 June 2026: ଜ୍ୟୋତିଷ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜୁନ୍ ମାସଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ । ଜୁନ୍ ୨୨ରୁ- ୨୮ ମଧ୍ୟରେ ପଡୁଥିବା ସପ୍ତାହଟି ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ଗଠନ ହେଉଥିବା ଏକାଧିକ ରାଜଯୋଗ ଗଠନ କିଛି ରାଶି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ।
ମେଷ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କ୍ୟାରିଅର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଥିଲେ ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଥକା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି।
ବୃଷ ରାଶି
କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ । ବାକି ଥିବା କାମ ଗୁଡିକ ଶେଷ ହେବ । ଟଙ୍କା କାରବାର କରୁଥିଲେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ପରିବାର ସହିତ ସୁଖଦ ସମୟ ବିତାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ।
ମିଥୁନ ରାଶି
ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବିଶେଷ ଅନୁକୂଳ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ରୋମାଣ୍ଟିକ ହେବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
କର୍କଟ ରାଶି
ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । କ୍ୟାରିଅରରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଘରୋଇ ଦାୟିତ୍ବ ବଢ଼ିପାରେ। ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ।
ସିଂହ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଦକ୍ଷତା ବଢିବ । ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରହିବ। ଦୂରଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
କନ୍ୟା ରାଶି
କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚାପ ବଢିପାରେ । ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ପଥ ଖୋଲିବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚ୍ଚୋଟତା ଜରୁରୀ। ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ତୁଳା ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହଟି ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଣିଦେବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ଖୋଲିବ । ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ପାଇବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ । ସଫଳତା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣ ମାନସିକ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବେ।
ବିଛା ରାଶି
ଆପଣ କ୍ୟାରିଅର ସହ ଜଡିତ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି । ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ତରବର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଧର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ । ପରିବାରର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ।
ଧନୁ ରାଶି
ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦୂରଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ରହିଛି । ଶିକ୍ଷା ଏବଂ କ୍ୟାରିଅର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ । ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସମୟ ଅନୁକୂଳ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ।
ମକର ରାଶି
ନିବେଶ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କାରବାର କରୁଥିଲେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ପରିବାର ସହିତ ଜଡିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ଥିର ରହିବ।
କୁମ୍ଭ ରାଶି
ସହଭାଗୀତା ଭିତ୍ତିକ ଉଦ୍ୟମରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ପ୍ରେମ ଏବଂ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ଗଢି ଉଠିବ ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ।
ମୀନ ରାଶି
କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବଢିବ । ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଦୃଢ ହେବେ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ନିୟମିତ ଭଲ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ।
Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ