Weekly Horoscope: ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ଗଜକେଶରୀ ଯୋଗ, ୫ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ୱଳ

ମେଷ, ବୃଷ, କର୍କଟ, ସିଂହ, ମିଥୁନ, କନ୍ୟା, ତୁଳା, ବିଛା, ଧନୁ, ମକର, କୁମ୍ଭ ଏବଂ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।
Weekly Horoscope 23th February To 1st March 2026: ଫେବୃଆରୀ ମାସର ନୂଆ ସପ୍ତାହ ଅନେକ ରାଶି ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଗଜକେଶରୀ ଏବଂ ନବପଞ୍ଚମ ରାଜଯୋଗ ଗଠନ କାରଣରୁ କିଛି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ ।
ମେଷ ରାଶି
ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । କିଛି ମାନସିକ ଚାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ମା'ଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଗାଡି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ।
ବୃଷ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହଟି ଉତ୍ସାହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାମ ଶେଷ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆସିବ। କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସଂଯମତା ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ । ନଚେତ୍ କୋଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୁଲ ହୋଇପାରେ।
ମିଥୁନ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭ ଟିକେ ଚାପପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିପାରେ । ସପ୍ତାହର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ପାଇବେ।
କର୍କଟ ରାଶି
ଆୟ ବଢିବାକୁ ଲାଗିବ । ନିକଟତମ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ହାସଲ କରିବେ । ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ । କୌଣସି ମାନସିକ ଚାପ ଥିଲେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତି। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବେ । ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।
ସିଂହ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହଟି ଭଲରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସମୟ ଶୁଭ । ନୂତନ ଚାକିରି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସପ୍ତାହର ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟରୁ ଟଙ୍କା ଯାଇପାରେ । ମାନସିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ ତାହା ଏଡାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ।
କନ୍ୟା ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହଟି ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ । ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି । ପିତାମାତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ । ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ତୁଳା ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହଟି ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଶେଷ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ତାହାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ଦୂରଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରେ । ସପ୍ତାହର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପାର ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତି କରିବେ।
ବିଛା ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ । ପରିବାର ସହିତ ସୁଖଦ ସମୟ ବିତାଇବେ । ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ କାରଣ ଛୋଟ ରୋଗ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇପାରେ। ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ।
ଧନୁ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହଟି ଭଲ । ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସାହସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି। ନୂତନ ଚାକିରି ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ସପ୍ତାହର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରନ୍ତି। ପରିବାର ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବେ ।
ମକର ରାଶି
ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସମୟରେ ଆପଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏକାଗ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ । ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ଋଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ତାହା ଶେଷ ହୋଇପାରେ। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
କୁମ୍ଭ ରାଶି
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେଉଥିଲେ କିମ୍ୱା ନେଉଥିଲେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ୱନ କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଏକାଗ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ନୂତନ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିଲେ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କୌଣସି ଆଇନଗତ ମାମଲା ଚାଲୁଥିଲେ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ।
ମୀନ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସାହସ ବଢିବ । ପରିବାରରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିପାରେ । ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ସପ୍ତାହର ମଧ୍ୟଭାଗରେ କୌଣସି କାମ କରୁଥିଲେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କୌଣସି ଜିନିଷରେ କିଛି ବାଧା ଉପୁଜିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ। କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥିଲେ ଭାବି ଚିନ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ।
Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାଢୀଙ୍କ ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ ।
