Weekly Horoscope: ମଇ ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହ ୫ ରାଶି ଜୀବନରେ ଆଣିବ ଖୁସି

Zee OdishaOdisha AstrologyWeekly Horoscope: ମଇ ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହ ୫ ରାଶି ଜୀବନରେ ଆଣିବ ଖୁସି

ମେଷ, ବୃଷ, ମିଥୁନ, କର୍କଟ, ସିଂହ, କନ୍ୟା, ତୁଳା, ବିଛା, ଧନୁ, ମକର, କୁମ୍ଭ ଏବଂ ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ ପଢନ୍ତୁ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: May 21, 2026, 04:10 PM IST

Weekly Horoscope 25 To 31 May 2026: ମଇ ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହ କିଛି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। କେଉଁ ରାଶି ପାଇଁ କିପରି ଭାଗ୍ୟଫଳ ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।

ମେଷ ରାଶି
ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ନିଶ୍ଚିତକରଣ ପାଇବାରେ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଭଲ ଆଚରଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ଥିର ରହିବ । ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ନିଦ୍ରା ଅଭାବ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇପାରେ। ସପ୍ତାହ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ଅଟକି ରହିଥିବା କାମ ଆଗକୁ ବଢିବ।
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ୧୮, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ଧଳା, ଶୁଭ ବାର: ମଙ୍ଗଳବାର

ବୃଷ ରାଶି
ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଶେଷ କରନ୍ତୁ। ଘରେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଆଶା ରଖିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ । ପ୍ରତି କାମରେ ଧର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ପଡିବ । ଆର୍ଥିକ କାରବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଦ୍ରା ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପକୁ କମ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ । ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୨୪, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ପିଚ୍, ଶୁଭ ବାର: ଶୁକ୍ରବାର

ମିଥୁନ ରାଶି
ଏହି ସପ୍ତାହରେ କିଛି ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ । କୌଣସି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣଙ୍କର କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତାହା କୁହନ୍ତୁ। ଖାଦ୍ୟ, ପରିବହନ, ଅନଲାଇନ୍ ଅର୍ଡର କିମ୍ବା ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ସହିତ ଜଡିତ ଛୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ମାନସିକ ଭାର ହାଲୁକା କରିବା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ମନଖୋଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୩, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ହାଲୁକା ସବୁଜ
ଶୁଭ ଦିନ: ବୁଧବାର

କର୍କଟ ରାଶି
ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇପାରନ୍ତି । ନିଜର ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ତାହା ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ । ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ । ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜଳୀୟ ଅଂଶ, ବିଶ୍ରାମ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୧୧, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ମୁକ୍ତା ଧଳା, ଶୁଭ ବାର: ସୋମବାର

ସିଂହ ରାଶି
ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷମତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତାର ସହିତ କରନ୍ତୁ । ପାରିବାରିକ କିମ୍ବା ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ନାଟକ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଛୋଟ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଆଣିଦେବ । ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୧, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ସୁନା, ଶୁଭ ବାର: ରବିବାର

କନ୍ୟା ରାଶି
ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ଥକାପଣ ଆସିପାରେ। ନୂତନ କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ । କୌଣସି ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ପାଚନ, ବେକ, କାନ୍ଧ ଏବଂ ମାନସିକ ଥକାପଣ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୧୬, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ନାଭି ନୀଳ, ଶୁଭ ଦିନ: ଗୁରୁବାର

ତୁଳା ରାଶି
ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ କୌଣସି ଚାପ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପର୍କରେ ନୀରବ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ । ପୋଷାକ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ, ଘର ସାଜସଜ୍ଜା, ବାହାରକୁ ଖାଇବା, କିମ୍ବା କେବଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମନମୁଗ୍ଧକର ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୨୦, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ଗୋଲାପୀ, ଶୁଭ ବାର: ଶୁକ୍ରବାର

ବିଛା ରାଶି
କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହେବ । ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ । ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ଜରୁରୀ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୨୭, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: କଳା, ଶୁଭ ବାର: ଶନିବାର

ଧନୁ ରାଶି
ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି । ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ । ବାହାର ଖାଇବା ପ୍ରତି ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ । ନିଜର ସ୍ପଷ୍ଟ ବଜେଟ୍ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ । ସମ୍ପର୍କରେ ସଚ୍ଚୋଟତା ପ୍ରଶଂସନୀୟ । ମନ ଅସ୍ଥିର ରହିପାରେ । ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୧୨, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: କମଳା, ଶୁଭ ବାର: ଗୁରୁବାର

ମକର ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ପୁଣି ଥରେ ଯୋଜନା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଡକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ। ଘରୋଇ ଜୀବନ ସୁଖଦ ହେବ । ସାମାନ୍ୟ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ଥିର ରହିବ । ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୮, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ଗାଢ଼ ମାଟିଆ, ଶୁଭ ବାର: ଶନିବାର

କୁମ୍ଭ ରାଶି
ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟା ପୁଣି ଆସିପାରେ । କର୍ମ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢିବେ । ଗ୍ୟାଜେଟ୍, ସଦସ୍ୟତା, ଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ଯାତ୍ରା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସୁଖଦ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ । ସ୍କ୍ରିନ୍ ସମୟ ହ୍ରାସ କରନ୍ତୁ । ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୨୨, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ବୈଦ୍ୟୁତିକ ନୀଳ, ଶୁଭ ବାର: ବୁଧବାର ।

ମୀନ ରାଶି
ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ତିକ୍ତତାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସବୁକିଛି ନୋଟିସ୍ କରନ୍ତୁ । ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକିଏ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ । ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ କିଣାକିଣିରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଦ୍ରା, ଜଳୀୟତା ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ଚାପକୁ କମ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସଙ୍ଗୀତ, ପ୍ରାର୍ଥନା, ନୀରବତା କିମ୍ବା ନଦୀ କିମ୍ୱା ପୋଖରୀ ପାଖରେ କିଛି ସମୟ ବିତାଇବା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୨୯, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ସମୁଦ୍ର ସବୁଜ, ଶୁଭ ବାର: ସୋମବାର

Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ 

