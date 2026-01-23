Weekly Horoscope: ଜାନୁଆରୀ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ କିପରି ମିଳିବ ଫଳ, ପଢନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ

ମେଷ, ବୃଷ, କର୍କଟ, ସିଂହ, ମିଥୁନ, କନ୍ୟା, ତୁଳା, ବିଛା, ଧନୁ, ମକର, କୁମ୍ଭ ଏବଂ ମୀନ ରାଶିର ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ ପଢନ୍ତୁ...
Weekly Horoscope 26 January To 1 February 2026: ଜାନୁଆରୀ ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହ ଅନେକ ରାଶିର ଜୀବନ ଉପରେ ଉଭୟ ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ନକରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ । ତେଣୁ କିନ୍ତୁ କିଛି ରାଶିକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଜାନୁଆରୀ ୨୯ ରେ ମଙ୍ଗଳ ଶ୍ରବଣା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଚଳନ କରିବେ, ଜାନୁଆରୀ ୩୦ ରେ ବୃହସ୍ପତି ପୁନର୍ବାସୁ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଚଳନ କରିବେ ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ ୩୧ ରେ ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଚଳନ କରିବେ। ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମକର ରାଶିରେ ରହିବେ। କେତୁ ସିଂହ ରାଶିରେ, ରାହୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଏବଂ ଶନି ମୀନ ରାଶିରେ ରହିବେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାଢୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଅନେକ ରାଶି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ପାଇପାରନ୍ତି।
ମେଷ ରାଶି
ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣ ବିରତି ନେବା ଉଚିତ। ଅନାବଶ୍ୟକ ମାନସିକ ଚାପ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ନିଜ ପାଇଁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କ୍ୟାରିୟରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ।
ବୃଷ ରାଶି
ଜାନୁଆରୀ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ରହିପାରେ । ନିକଟତମ କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ମନକଥା ସେୟାର କରନ୍ତୁ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ । ନୂତନ ଆୟ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
ମିଥୁନ ରାଶି
ଆପଣ ଏହି ସପ୍ତାହରେ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ । ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି।
କର୍କଟ ରାଶି
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୟ ଆରାମଦାୟକ ହେବ । ପୁରୁଣା ରୋଗ ଥିଲେ ତାହା ଭଲ ହେବାକୁ ଲାଗିବ । ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପାଗର ପ୍ରଭାବକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ଲୋଭ କ୍ଷତିକାରକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଲାଭଦାୟକ । ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରନ୍ତି।
ସିଂହ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ଖୁବ ଭଲ ରହିବ। ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମହଙ୍ଗା ଜିନିଷ କିଣିପାରନ୍ତି । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ସନ୍ତାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ବ ପ୍ରୟାସ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ସଫଳତା ପାଇବେ।
କନ୍ୟା ରାଶି
ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ । କ୍ୟାରିଅର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାମାନ୍ୟ ଚାପ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ନିଜ ପ୍ରତି ସର୍ବାଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରିବାରରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିପାରେ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ଶୁଭ ଖବର ମିଳିପାରେ। ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଯାନବାହାନ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ । କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ।
ତୁଳା ରାଶି
କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ରାସ୍ତା ଖୋଲିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଟିକେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସକାରାତ୍ମକ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି।
ବିଛା ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସାହସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ କାହା ସହିତ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଛବିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସନ୍ତୋଷଜନକ ହେବ।
ଧନୁ ରାଶି
ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣ ଉର୍ଜାଳୁ ଏବଂ ଉତ୍ସାହୀ ଅନୁଭବ କରିବେ। କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବାର ଇଚ୍ଛା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ। ଆଶାଠାରୁ କମ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହୋଇପାରେ । ପାରିବାରିକ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ମଧୁର କଥା କୁହନ୍ତୁ ।
ମକର ରାଶି
ପରିବାର ପାଇଁ ସମୟ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ପରିବାର ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବା ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅନୁକୂଳ ସମୟ । ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
କୁମ୍ଭ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଶୁଭଫଳ ଆଣିଦେବ । ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତାଧାରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିପାରେ । ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ସମୟ ଭଲ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନୂତନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ । ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଦୂରଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ।
ମୀନ ରାଶି
କିଛି ସମୟ ଏକାକୀ ବିତାଇବେ । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମତାମତ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ମନୋଭାବ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ । ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଜ୍ଞ ଲୋକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ।
Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାଢୀଙ୍କ ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ ।
