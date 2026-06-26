Weekly Horoscope: ଜୁଲାଇ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ କିପରି ବିତିବ ? ପଢନ୍ତୁ ରାଶିଫଳ

Weekly Horoscope 29 June to 05 July 2026: ମେଷଠୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆ ସପ୍ତାହଟି କିପରି ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ ପଢନ୍ତୁ ।
ମେଷ ରାଶି
କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ । ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ତିନି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହେବ। ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିବା ନେଇ ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ । ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ ପାଇଁ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା ଯୋଜନା ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ପରିବାରରେ ଛୋଟ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ତମ୍ବା ପାତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ୧୧ ଥର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ "ଓମ୍ ମଙ୍ଗଳାୟ ନମଃ" ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ।
ବୃଷ ରାଶି
ନୂଆ ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ । ସକାରାତ୍ମକ ଖବର ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡିତ ଥିଲେ ସଫଳତା ପାଇବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିପାରେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଅଭାବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚାଉଳ, କ୍ଷୀର କିମ୍ବା ଧଳା ରଙ୍ଗର ମିଠା ଦାନ କରନ୍ତୁ।
ମିଥୁନ ରାଶି
ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦୁଇ କିମ୍ବା ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ମିଳିପାରେ । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭାବନା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ରୋକିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି । କିଛି ନୂତନ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଅତୀତର ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଏହା ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ବୁଧବାର ଦିନ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ତାଜା ଘାସ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଶାନ୍ତ ମନରେ "ଓମ୍ ବୁଧାୟ ନମଃ" ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ।
କର୍କଟ ରାଶି
ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ତିନି ଦିନ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହେବ । ଯେକୌଣସି ସ୍ଥଗିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ତାହା ଶେଷ ହେବ । ଆର୍ଥିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଧିକ ବିଚକ୍ଷଣ ହେବେ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ । ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ସୋମବାର ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କ୍ଷୀର ସହ ଏବଂ ଧଳା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ।
ସିଂହ ରାଶି
ସପ୍ତାହର କିଛି ଦିନ ମଜାରେ ବିତିବ । ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବେ । ନିଜ ଖାଦ୍ୟପେୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ । ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧୁରମୟ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟିକ ଜୀବନରେ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଉନ୍ନତ ହେବ । ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ । ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏହା ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ।
କନ୍ୟା ରାଶି
ପରିବାରରେ ଖୁସି ପାଇବେ । ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବେ । ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦୁଇ କିମ୍ବା ତିନି ଦିନ ସମୟ ଘରର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଦେଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢିବ । କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ବୃତ୍ତିଗତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହେବ । ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ପୁନର୍ବାର ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଶାନ୍ତ ମନରେ ମାମଲାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ବୁଧବାର ଦିନ ଅଭାବୀ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଜା ସବୁଜ ପନିପରିବା ଦାନ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ।
ତୁଳା ରାଶି
ନୂଆ ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବ । ପ୍ରଥମ ଦୁଇ କିମ୍ବା ତିନି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହେବ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସାୟିକ ବୈଠକ ହୋଇପାରେ । ଛୋଟ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି । ନୂତନ ଚୁକ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇପାରେ । ସଫଳତା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଘରୋଇ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢିବ । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ତାହା ସହଜରେ ସମାଧାନ ହେବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଦରେ ଗୋଲାପ ସୁଗନ୍ଧିତ ଅତର କିମ୍ବା ସୁଗନ୍ଧିତ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ।
ବିଛା ରାଶି
ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ । ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ରୋକିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ । ସଞ୍ଚୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ । ଆପଣଙ୍କର ମତାମତକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମନ୍ୱୟ ରହିବ । ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । କୌଣସି କାମରେ ହଠାତ୍ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ । କାହା କଥାରେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଧର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ । କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ । ସଙ୍କଟମୋଚନଙ୍କୁ ବୁନ୍ଦି ପ୍ରସାଦ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ।
ଧନୁ ରାଶି
ନୂଆ ସପ୍ତାହ ଆପମଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ । ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧ୍ୟାନର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେବେ । ଆପଣଙ୍କର ମନୋବଳ ବଢିବ । ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବେ । ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ ଦକ୍ଷତା ଉନ୍ନତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ଧାର୍ମିକ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତିଦିନ "ଓମ୍ ଗୁରବେ ନମଃ" ଜପ କରନ୍ତୁ।
ମକର ରାଶି
କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଥଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ । ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ସ୍ଥଗିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଶେଷ କରିବେ । ଏକାନ୍ତରେ କିଛି ସମୟ ବିତାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢିବ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢିବ । ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ନ୍ୟାୟର ଦେବତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଶନି ଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ।
କୁମ୍ଭ ରାଶି
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ନେଇ କାମ କରିବେ। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯୋଜନା ପାଇଁ ସମୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ । ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭରେ ନୂତନ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହାୟତା ମିଳିବ । ନିଜ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନୂତନ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ଉଚ୍ଚରେ ରହିବ । ନିଜ ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ । ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କରେ ସଠିକ ସନ୍ତୁଳନ ରହିବ । ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ରାହୁଙ୍କ ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ "ଓମ୍ ରାହବେ ନମଃ" ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ।
ମୀନ ରାଶି
ନୂଆ ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ଆଣିଦେବ । ସାମାଜିକ ସ୍ୱୀକୃତି ହାସଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ । କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ମିଳିବ। ସହକର୍ମୀ ଏବଂ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ଶୀଘ୍ର କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ସୋମବାର କିମ୍ବା ଶନିବାର ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କଳା ତିଲ ମିଶ୍ରିତ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ।
Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ