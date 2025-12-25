Weekly Horoscope: ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଗଜକେଶରୀ ରାଜଯୋଗ, ପଢନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟଫଳ

ମେଷ, ବୃଷ, ମିଥୁନ, କର୍କଟ, ସିଂହ, କନ୍ୟା, ତୁଳା, ବିଛା, ଧନୁ, ମକର, କୁମ୍ଭ ଏବଂ ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ସାପ୍ତାହିକ ଟାରୋଟ୍ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ...
Trending Photos
Weekly Horoscope 29th December 2025 To 4th January 2026: ନୂଆ ସପ୍ତାହ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ତିନି ଦିନ ଏବଂ ଜାନୁଆରୀରେ ଚାରି ଦିନ ପଡୁଛି । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ନୂତନ ବର୍ଷ ୨୦୨୬ର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଡିସେମ୍ବର ୨୯ ରୁ ଜାନୁଆରୀ ୪, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ, ଶୁକ୍ର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଧନୁ ରାଶିରେ ସଂଯୋଗ କରିବେ । ଫଳରେ ଅନେକ ବିଶେଷ ରାଜଯୋଗ ଗଠନ ହେବ । ସପ୍ତାହରେ ଗଜକେଶରୀ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଅନେକ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳ ପାଇପାରନ୍ତି ।
ମେଷ ରାଶି
ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇପାରେ । ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଅତି କମରେ ୪୫ ମିନିଟ୍ ଯୋଗ ବ୍ୟାୟମ କରନ୍ତୁ । ନିଜ କଥାରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ରଖନ୍ତୁ। ଇଚ୍ଛିତ ଫଳାଫଳ ମିଳିପାରେ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ଥିର ରହିବ । ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ । ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୩, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ଆମ୍ବର ଲାଲ
ବୃଷ ରାଶି
ଅଟକିଥିବା କାମ ଆଗକୁ ବଢିବ । ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ସୃଜନଶୀଳତା ରହିବ। ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମୟ ଅନୁକୂଳ । ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତୁ। ଘରେ ଆରାମଦାୟକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭଦାୟକ ଫଳାଫଳ ରହିଛି। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ, ସାଥୀଙ୍କ ସହ ଏକାଠି ସମୟ ବିତାଇବେ । ସପ୍ତାହ ଶେଷରେୋ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୬, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ଜଙ୍ଗଲ ସବୁଜ
ମିଥୁନ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବାର ସମୟ। ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ସମୟ ଏବଂ ଟଙ୍କା ଉଭୟ ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ । ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ କିଛି ସମୟ ଚାଲନ୍ତୁ । ମନକୁ ହାଲୁକା କରିବାକୁ ସଙ୍ଗୀତର ସାହାରା ନିଅନ୍ତୁ । ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୫, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ଲେମ୍ବୁ ହଳଦିଆ
କର୍କଟ ରାଶି
ନିଜ ହୃଦୟର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ । ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକୁ ପାଶୋରି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ପ୍ରେମରେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ସପ୍ତାହକୁ ଏକ ଜଳ ଉପାଦାନ ସହିତ ଶେଷ କରନ୍ତୁ । ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୨ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ମୁକ୍ତା ରୂପା
ସିଂହ ରାଶି
କାହାଠାରୁ ଉପକାର ପାଉଥିଲେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ । ସପ୍ତାହର ମଧ୍ୟଭାଗ ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ । ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ କାହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ । ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୧ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ମଧୁ ସୁନା
କନ୍ୟା ରାଶି
ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ସେଗୁଡିକ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ । ଶରୀରକୁ ମୌଳିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ । ସମୟାନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟ, କିଛି ଦୂର ଚାଲିବା ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ପାଣି ପିଇବା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମ୍ପର୍କରେ ସତ୍ୟ ବଚନ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୪, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ଧଳା
ବିଛା ରାଶି
ଈର୍ଷା ମନୋଭାବ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଦୀର୍ଘ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରଖନ୍ତୁ । ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ଅତୀତକୁ ଭୁଲି ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ। ନିଜ ପରିବେଶକୁ ସକରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୯ ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ମଦ ମାରୁନ୍
ଧନୁ ରାଶି
ଦୁଇଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ । ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବ୍ୟାୟାମ କରି ଦେହରୁ ଝାଳ ବାହାର କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥିର ରଖନ୍ତୁ । ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୭ ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ନୀଳ
ମକର ରାଶି
କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସରଳତା ରଖନ୍ତୁ । ଶରୀର ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଛୋଟ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହୋଇପାରେ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ କୋମଳ ସ୍ୱର ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୧୦ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ଗ୍ରେଫାଇଟ୍ ଧୂସର
କୁମ୍ଭ ରାଶି
ସାଥୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ ଲୁଚି ରହିଛି ତେଣୁ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଅଭିନୟ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ । ସପ୍ତାହର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ବ୍ୟାୟାମ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୧୧, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ବୈଦ୍ୟୁତିକ ନୀଳ
ମୀନ ରାଶି
ଦୟାଳୁ ହୁଅନ୍ତୁ । କଥାରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ରଖନ୍ତୁ । ମିଠା କଥା ଧୀରେ କୁହନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ କିମ୍ବା ଆଇନଗତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଲିଖିତ ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଭଲ ସମନ୍ୱୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଭଲରେ ବିତିବ । ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୧୨, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ସମୁଦ୍ର-କଠିନ ଲାଭେଣ୍ଡର
Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାଢୀଙ୍କ ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ ।