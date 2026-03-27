Zee OdishaOdisha AstrologyWeekly Horoscope: ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ୍ ଆରମ୍ଭ, ପଢନ୍ତୁ ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ

Weekly Horoscope 30th March To 5th April 2026: ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ମଙ୍ଗଳ ମୀନ ରାଶିରେ ଚଳନ କରିବ। ଏଥିସହ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ ଯୋଗ ଶୁଭ ଗ୍ରହ ମିଶ୍ରଣରୁ କିଛି ରାଶି ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ । ମଙ୍ଗଳାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ସପ୍ତାହଟିରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେଉଛି ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Mar 27, 2026, 03:53 PM IST

Weekly Horoscope: ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ୍ ଆରମ୍ଭ, ପଢନ୍ତୁ ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ

Weekly Horoscope 30th March To 5th April 2026: ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୦ରୁ ଏପ୍ରିଲ ୫ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ରାଶି ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ ଏବଂ କିଛି ରାଶିକୁ ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଚଳନ କରିବେ। ଏପ୍ରିଲ ୧ରେ, ବୁଧ ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଚଳନ କରିବେ। ଏପ୍ରିଲ ୨ରେ ମଙ୍ଗଳ ମୀନ ରାଶିରେ ଚଳନ କରିବେ। ବୃହସ୍ପତି ମିଥୁନରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେବେ ଏବଂ କେତୁ ସିଂହରେ ବାସ କରିବେ। ରାହୁ ଏବଂ ବୁଧ କୁମ୍ଭରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଶନି, ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସଂଯୋଗ ମୀନ ରାଶିରେ ଘଟୁଛି। ଶୁକ୍ର ମେଷ ରାଶି ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ମେଷ, ବୃଷ, ମିଥୁନ, କର୍କଟ, ସିଂହ, କନ୍ୟା, ତୁଳା, ବିଛା, ଧନୁ, ମକର, କୁମ୍ଭ ଏବଂ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ ପଢନ୍ତୁ ।

ମେଷ ରାଶି
ଅସଜଡା କାମକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ଏକାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକାସାଙ୍ଗରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ସପ୍ତାହର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଆପଣ କ୍ଳାନ୍ତ ଏବଂ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ହଠାତ୍ ଚାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଛୋଟ ଛୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ । ନିଜକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ । ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୪୯ ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ଇଟା ଲାଲ

ବୃଷ ରାଶି
ଆପଣ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ପଡିପାରେ । ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ପଡିବ। ମାନସିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିରତା ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେବ। ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ । ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶରେ କିଛି ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ । ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୨୨ ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ଅଲିଭ୍ ଡ୍ରାବ୍

ମିଥୁନ ରାଶି
ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ରହିବ । ମନକୁ ଅନେକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବ । ଯୋଗାଯୋଗରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଣଯୋଜନାମୂଳକ କ୍ରୟ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ରାତିରେ ଅତ୍ୟଧିକ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୪୧ ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଚୁନ

କର୍କଟ ରାଶି
ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ  । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭାବପ୍ରବଣ ବୋଝ ବହନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିରତି ନିଅନ୍ତୁ। ଭାବପ୍ରବଣତା ଦ୍ୱାରା କ୍ରୟ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ। ଘରର ପରିବେଶ ଆପଣଙ୍କ ମନର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ । ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ।

ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୧୭ ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ମୁକ୍ତା ଧୂସର

ସିଂହ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ । କାମ ଶେଷ କରିବା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କମ୍ କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ । ଦେଖାଣିଆ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏକାକୀ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବିତାଇବା ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୨୮ ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ପ୍ରାଚୀନ ସୁନା

କନ୍ୟା ରାଶି
ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ କିନ୍ତୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଅତ୍ୟଧିକ ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ହେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚର ହିସାବ ରଖନ୍ତୁ । ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ନିୟମିତ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ । ଜଳ ଗ୍ରହଣ, ଖାଦ୍ୟ, ବ୍ୟାୟାମ ଏବଂ ନିଦ୍ରା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୪୧ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ଓଟ୍ ବେଜ୍

ତୁଳା ରାଶି
ଆପଣ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ମତାମତ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ କାମ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଘରର ପରିବେଶ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବ । ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୨୬ ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: କୋମଳ ଗୋଲାପ

ବିଛା ରାଶି
ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ । ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ନେବା ଭଲ ହେବ। କାମରେ ରଣନୀତି ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ଭାବପ୍ରବଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏଡାନ୍ତୁ । କିଣାକିଣି କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମୟ ବିରତି ନିଅନ୍ତୁ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ, ଧ୍ୟାନ, ବିଶ୍ରାମ ଏବଂ କମ୍ ଶବ୍ଦ ପରିବେଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୩୩ ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: କଳା ପ୍ଲମ୍

ଧନୁ ରାଶି
ନୂଆ ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ସବୁକିଛିକୁ 'ହଁ' କହିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୧୫ ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ନୀଳ କାଳି

ମକର ରାଶି
ନିଜ ମୂଳଦୁଆକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ରହିବା ଉଚିତ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜେ ନେବା ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ । ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଫଳାଫଳ ମିଳିପାରେ । ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଜେଟ୍ ଏବଂ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ । ନିଜ ଶରୀରକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ଦିଅନ୍ତୁ । ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୨୪ ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ : ସ୍ଲେଟ୍ ଗ୍ରେ

କୁମ୍ଭ ରାଶି
ନୂଆ ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ଧାରଣାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରେ । ବୃତ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ରଖନ୍ତୁ । ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ନିଜ କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଧନକୁ ଅପବ୍ୟୟ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ସମ୍ପର୍କରେ ଖୋଲା ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ । ନିଜ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସମୟ ହ୍ରାସ କରନ୍ତୁ । ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୩୨ ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ଜଳକିରୀ

ମୀନ ରାଶି
ନିଜ କାମ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ଭାବପ୍ରବଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମ୍ପର୍କରେ ସରଳ ଏବଂ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୧୮ ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ସମୁଦ୍ର କୁହୁଡ଼ି

Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାଢୀଙ୍କ ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ ।

Soubhagya Ranjan Mishra

