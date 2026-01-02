Weekly Horoscope: ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ କିପରି ବିତିବ ସମୟ, ପଢନ୍ତୁ ରାଶିଫଳ

Weekly Horoscope: ୫ ଜାନୁଆରୀ ରୁ ୧୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬: ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ ଅନୁସାରେ, ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ତୁଳା, ଧନୁ, କୁମ୍ଭ ଏବଂ ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ ବଂଶଲଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଜାନୁଆରୀ ୫ ରୁ ୧୧, ୨୦୨୬ ର ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ।
Weekly Horoscope 5th Jan 11th Jan 2026: ଜାନୁଆରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ଗ୍ରହ ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ । ଜାନୁଆରୀ ୬ ତାରିଖରେ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ସଂଯୋଗ ରହିଛି । ଏହା ପରେ, ଜାନୁଆରୀ ୭ ତାରିଖରେ ବୁଧ ପୂର୍ବାଷାଢା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଚଳନ କରିବେ। ଜାନୁଆରୀ ୧୧ ତାରିଖରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତରାଷାଢା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଚଳନ କରିବେ। ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ, କନ୍ୟା ଏବଂ ତୁଳା ରାଶି ଦେଇ ଗତି କରିବେ। ଜାନୁଆରି ୫ ରୁ ୧୧, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ମେଷ ଏବଂ ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ କିପରି ରହିବ ପଢ଼ନ୍ତୁ।
ମେଷ ରାଶି
ନୂଆ ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଦାୟକ ହେବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭରେ ଥକ୍କାପଣ ଦେଖାଦେଇପାରେ । ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା କିମ୍ବା ରକ୍ତଚାପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରାଣାୟମ କରିବା ଶୁଭ ହେବ । ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆୟ ସ୍ଥିର ରହିପାରେ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ବଜେଟ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଦାୟିତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଚାପ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ଦେବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ ସମୟ ଅନୁକୂଳ । ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି । ଦୂରଯାତ୍ରା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାବପ୍ରବଣ ସଂଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ଭୂମିକା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହେବ । ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିପାରେ ।
ବୃଷ ରାଶି
ନୂଆ ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖଦ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ । ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ । ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିପାରେ । କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱର ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ ସମୟ ଶୁଭ । ବ୍ୟବସାୟିକ ଯାତ୍ରା ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସ୍ଥିରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ବିବାହଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିପାରେ । ପରିବାରରେ ସମନ୍ୱୟ ରହିବ । ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ମିଥୁନ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ଥାନ-ପତନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ଚାପ, ଅନିଦ୍ରା କିମ୍ବା ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ଆର୍ଥିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ । ନିବେଶ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ । କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ । ଅନାବଶ୍ୟକ ଯାତ୍ରା ଏଡାଇବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜନ୍ତୁ। ପୁରୁଣା ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ । ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିପାରେ।
କର୍କଟ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହଟି ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇପାରେ। ପେଟ, ପାଚନ କିମ୍ବା ନିଦ୍ରା ସହିତ ଜଡିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ ସତର୍କତାର ସହ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିରତା ରହିବ । କ୍ୟାରିୟରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ । ନୂତନ ଚାକିରି ମିଳିପାରେ । ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଛାତ୍ରମାନେ ଧର୍ଯ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବା ଉଚିତ। ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ପାରିବାରିକ ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଭାବପ୍ରବଣ ଗଭୀରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ପାରିବାରିକ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ମାଆଙ୍କଠାରୁ ବିଶେଷ ସ୍ନେହ ପାଇବେ। କୌଣସି ଶୁଭ ଖବର ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେବ।
ସିଂହ ରାଶି
ନୂଆ ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢିବ । ସଫଳତା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ରକ୍ତଚାପ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ । ଆୟ ବଢିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ନେତୃତ୍ୱ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିପାରେ । ମାନ ସମ୍ମାନ ପାଇପାରନ୍ତି। କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡିତ ଥିଲେ ବିଶେଷ ଲାଭ ପାଇବେ। ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସମୟ ଅନୁକୂଳ । ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ। ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।
କନ୍ୟା ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହଟି ଉନ୍ନତି ଆଣିବ । ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆୟ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବେ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। କ୍ୟାରିଅର ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ । କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପାରିବାରିକ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତି କରିବେ।
ତୁଳା ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ସପ୍ତାହ ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ଆଣିଦେବ। ଚର୍ମ, ପିଠି କିମ୍ବା ସନ୍ଧି ସହିତ ଜଡିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥିଲେ ସତର୍କତାରର ସହ ନିଅନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ଆଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କ୍ୟାରିଅରରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ । ଦୂରଯାତ୍ରା ସୁଖଦ ରହିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁରମୟ ହେବ । ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଖୁସି ଖବର ମିଳିପାରେ।
ବିଛା ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ସପ୍ତାହ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ହେବ। ଥକାପଣ କିମ୍ବା ଲୁକ୍କାୟିତ ରୋଗ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବ। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟିକ ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ । ଗବେଷଣା କିମ୍ବା ବୈଷୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡିତ ଥିଲେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଦୂରଯାତ୍ରା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଭାବପ୍ରବଣ ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ପାରିବାରିକ ଦାୟିତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ଆଚରଣ ଏବଂ ପ୍ରଗତି ସନ୍ତୋଷ ଆଣିବ।
ଧନୁ ରାଶି
ନୂଆ ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଙ୍କେତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ଖୋଲିପାରେ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ। କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ । ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ । ପରିବାରରେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରେ । ସନ୍ତାନମାନଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିପାରେ।
ମକର ରାଶି
ନୂଆ ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ସନ୍ଧି କିମ୍ବା ହାଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଧନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ । ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ । ସନ୍ତାନଙ୍କ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଆଣିଦେବ । ପାରିବାରିକ ସମର୍ଥନ ମିଳିପାରେ ।
କୁମ୍ଭ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ନୂତନ ଯୋଜନା ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରେ । ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିପାରେ । ଆୟ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ସନ୍ତୁଳିତ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ ସମୟ ଅନୁକୂଳ । ବୈଷୟିକ ଏବଂ ଆଇଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡିତ ଥିଲେ ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହେବେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୂରଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ମୋଡ଼ ଆସିପାରେ। ସାମାଜିକ ପରିସର ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ।
ମୀନ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ହେବ। ଥଣ୍ଡା କିମ୍ବା ଆଲର୍ଜି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ସୃଜନଶୀଳତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । କଳା, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ଲେଖାଲେଖି ସହ ଜଡିତ ଥିଲେ କ୍ୟାରିୟରରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂଯୋଗ ଗଭୀର ହେବ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବ । ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ମିଳିବ।
