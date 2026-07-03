Weekly Horoscope: ଜୁଲାଇର ନୂଆ ସପ୍ତାହ କିପରି ବିତିବ ? ପଢନ୍ତୁ ରାଶିଫଳ

Weekly Horoscope 6th To 12th July 2026: ଜୁଲାଇ ମାସର ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କିପରି ଫଳାଫଳ ପାଇବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।
ମେଷ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବ । ନିଜ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ । ନିଜ ମତାମତକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଉତ୍ସାହ ରହିବ । ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ।
ବୃଷ ରାଶି
ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ଧନ ବୃଦ୍ଧିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ବଢିବ । ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । କ୍ୟାରିୟରରେ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ସହ ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ କିଛି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ଗଳା ଏବଂ ବେକ ସହ ଜଡିତ ସମସ୍ୟା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ଖୋଲିପାରେ।
ମିଥୁନ ରାଶି
ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସମୟ ଅନୁକୂଳ । କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଆଶାଜନକ ହେବ । ଅବିବାହିତ ଥିଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ସାଥୀ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ନୂତନ ଆୟ ଉତ୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ।
କର୍କଟ ରାଶି
ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଦୀର୍ଘକାଳୀନ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ । କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାକୁ ନେଇ ଈର୍ଷା କରିପାରନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହେବେ। ଅତୀତର ସମ୍ପର୍କ ପୁନର୍ବାର ଜାଗ୍ରତ ହୋଇପାରେ ।
ସିଂହ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ସପ୍ତାହଟି ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖେ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି । ଆପଣ ଶକ୍ତି, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟତା ପାଇବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ । ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରେ । କ୍ୟାରିଅର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭଦାୟକ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ ।
କନ୍ୟା ରାଶି
ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବ । ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପଦୋନ୍ନତି, ଦରମା ବୃଦ୍ଧି, କିମ୍ବା ବୋନସ ମିଳିପାରେ । ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିପାରେ। ସପ୍ତାହ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ।
ତୁଳା ରାଶି
ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜି ସଫଳ ହେବେ । ଆପଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଭଲ ସମନ୍ୱୟ ରହିବ । ସପ୍ତାହ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ଲାଭ ମିଳିପାରେ । ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳ ମଜବୁତ ରହିବ।
ବିଛା ରାଶି
କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିପଦ ନେବାକୁ ସାହସ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସଫଳତା ପାଇଁ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢିବ । ସାମାନ୍ୟ ମାନସିକ ବୋଝ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ।
ଧନୁ ରାଶି
ନୂଆ ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି ହେବ। ସମ୍ପର୍କରେ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। କୌଣସି ଆଇନଗତ ମାମଲା ଥିଲେ ସେଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଧ୍ୟାନ, ଯୋଗ ଏବଂ ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ଯ୍ୟ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ । ଭାବିଚିନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଦୂରଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଆଣିପାରେ।
ମକର ରାଶି
କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଆଣିଦେବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢିବ । ସପ୍ତାହ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ଥିର ରହିବ। ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ବିଶ୍ରାମ ମିଳିବ ।
କୁମ୍ଭ ରାଶି
ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ। ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢିବ । ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା କ୍ୟାରିଅରରେ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଯୋଗାଯୋଗ ଦକ୍ଷତା କାରଣରୁ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ । ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ । ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ପ୍ରଚୁର ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମ୍ପର୍କରେ ସଚ୍ଚୋଟତା ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ତରବର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
ମୀନ ରାଶି
ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂଆ ସଫଳତା ଆଣିଦେବ । ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ ଦକ୍ଷତା ଉନ୍ନତ ହେବା ସହ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କ୍ୟାରିଅର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ । ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖଦ ଖବର ମିଳିବ । ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢିବ । କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମିଳିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ।
Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ