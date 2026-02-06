Weekly Horoscope: ୩ଟି ଗ୍ରହ ଚଳନ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ କିପରି ପଡିବ ? ପଢନ୍ତୁ...

Weekly Horoscope 9th to 15th February 2026: ଜ୍ୟୋତିଷ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ୯ ରୁ ୧୫ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ବହୁତ ବିଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ତିନୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହ ଚଳନ ହେବ । କିଛି ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବା ଜରୁରୀ।
Weekly Horoscope 9th to 15th February 2026: ସପ୍ତାହର ୧୧ ଫେବୃଆରୀରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଶତଭିଷା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଚଳନ, ୧୩ ଫେବୃଆରୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କୁମ୍ଭରେ ଚଳନ ଏବଂ ୧୫ ଫେବୃଆରୀରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଚଳନ ସମସ୍ତ ରାଶିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ।
ମେଷ ରାଶି
ନୂଆ ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସନ୍ତୁଳନର ସମୟ। ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବେ । ନିରନ୍ତର କାମ ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପ ଥକାପଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆୟ ସ୍ଥିର ରହିବ । ପରିବାର ସହ ଜଡିତ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ଯୋଗାଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ତାହା ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। କ୍ୟାରିଅର କିମ୍ବା ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ ଧର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ। ଦୂରଯାତ୍ରା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦିଆଯିବ।
ବୃଷ ରାଶି
ନୂଆ ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଆଣିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ରହିବ । ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟା ଧିରେ ଧିରେ ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଲାଗିବ । ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ । ବଡ଼ ନିବେଶ କିମ୍ବା ବିପଦକୁ ଏଡାଇବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଧୀରେ ଧୀରେ ହେବ । ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ କାମକୁ ସହଜ କରିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ନିଜର ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ସମ୍ପର୍କରେ ସୁରକ୍ଷା ଭାବନା ଦୃଢ଼ ହେବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ ସପ୍ତାହଟି ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ । ପରିବାରର ବଡ଼ମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ । ପିଲାଙ୍କ ସଫଳତା ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେବ।
ମିଥୁନ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହ ଟିକେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପାରେ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା କିମ୍ବା ନିଦ୍ରାର ଅଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିପାରେ । ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ସୁଯୋଗ ଆସିବ । ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଜରୁରୀ । ଯୋଗାଯୋଗ ଦକ୍ଷତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଦେଖାଦେବ । ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିପାରେ। କ୍ୟାରିୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ସମୟ ଅନୁକୂଳ । ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖିବା ଉଚିତ। ଦୂରଯାତ୍ରା ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କ ଭୂମିକା ସନ୍ତୁଳିତ ହେବ।
କର୍କଟ ରାଶି
ନୂଆ ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇପାରେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ । ମାନସିକ ଚାପ ଶରୀରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ କିମ୍ବା ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କ କାମ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ସହାୟକ ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାବପ୍ରବଣ ସମ୍ପର୍କ ଗଭୀର ହେବ। କ୍ୟାରିୟରରେ ସ୍ଥିରତାର ଭାବନା ପ୍ରଚଳିତ ହେବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମରୁ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ମିଳିବ । ପାରିବାରିକ କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ସୁସଙ୍ଗତ ରହିବ। ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସତର୍କତାର ସହିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ।
ସିଂହ ରାଶି
ଶକ୍ତି ଉଚ୍ଚ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହାୟକ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏଡାଇବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନେତୃତ୍ୱ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ । ଅହଂକାରଠାରୁ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। କ୍ୟାରିୟରରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଦୂରଯାତ୍ରା ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଆପଣଙ୍କୁ ଗର୍ବିତ କରିବ ।
କନ୍ୟା ରାଶି
କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ସନ୍ତୁଳିତ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କ୍ୟାରିୟରରେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରେ । ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ ସମୟ ଅନୁକୂଳ। କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ପରିବାରର ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶୁଭ ଖବର ପାଇପାରିବେ।
ତୁଳା ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ଥିର ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଭାଗୀତା ଲାଭ ଆଣିପାରେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ମଧୁରମୟ ହେବ । କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସଂଯମତା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ନୂତନ କ୍ୟାରିୟର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇବେ। ଦୂରଯାତ୍ରା ସୁଖଦ ହେବ । ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ବିରାଜମାନ କରିବ।
ବିଛା ରାଶି
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ । ଯୋଗ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ । ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟ ରଣନୀତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ଦେହକୁ ଏଡାନ୍ତୁ। କ୍ୟାରିୟରରେ ସଫଳତା ପାଇଁ ଅଧିକ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ଧର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ହଠାତ୍ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପରିବାର ଭାବପ୍ରବଣ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହ ଜଡିତ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ଥିଲେ ତାହା ଦୂର ହେବ।
ଧନୁ ରାଶି
ଏହି ସପ୍ତାହ ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଣିଦେବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ରହିବ। ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ଖୋଲିପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ କିମ୍ବା ଯୋଜନାରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ । ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ନିୟମିତ ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବଜାୟ ରଖିଲେ କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ। ଦୂରଯାତ୍ରା ଲାଭ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଉଭୟ ଆଣିବ। ପରିବାରରେ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆଶା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
ମକର ରାଶି
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ । ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ନିଜ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧୁରିବାକୁ ଲାଗିବ । ଅତୀତର ନିବେଶ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥିର ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ପରିପକ୍ୱତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଫଳାଫଳ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ ସକାରାତ୍ମକ ଖବର ଆସିପାରେ । କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ପରିବାରରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ । ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଖୁସି ମିଳିବ।
କୁମ୍ଭ ରାଶି
ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଜନା ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରେ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବ । ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ବନ୍ଧୁତା ଏବଂ ବୁଝାମଣା ଭଲ ରହିବ। କ୍ୟାରିୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଥିଲେ ସମୟ ଅନୁକୂଳ । ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିଲେ ନୂତନ ରଣନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଜଡିତ କିଛି ଚିନ୍ତା ରହିପାରେ ।
ମୀନ ରାଶି
ନୂଆ ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ସନ୍ତୁଳନର ସମୟ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସନ୍ତୁଳିତ ରହିବ । ଆୟ ଏବଂ ବ୍ୟୟ ଉଭୟ ସ୍ଥିର ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଭଲ ଲାଭ ଦେଖିପାରନ୍ତି । ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ନୂତନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ସମୟ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଦୂର ହେବ । ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। କ୍ୟାରିୟର ଦିଗ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ସକାରାତ୍ମକ ସଙ୍କେତ ମିଳିପାରେ। ପାରିବାରିକ କିମ୍ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ। ପାରିବାରିକ ସ୍ନେହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ଭଲ ଖବର ମିଳିପାରେ।
Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାଢୀଙ୍କ ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ ।
