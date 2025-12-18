Advertisement
Weekly Horoscope: ଡିସେମ୍ୱର ୨୨ରୁ ୨୮ ମଧ୍ୟରେ କିପରି କଟିବ ଦିନ, ପଢନ୍ତୁ ରାଶିଫଳ

ମେଷ, ବୃଷ, ମିଥୁନ, କର୍କଟ, ସିଂହ, କନ୍ୟା, ତୁଳା, ବିଛା, ଧନୁ, ମକର, କୁମ୍ଭ ଏବଂ ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ ପଢନ୍ତୁ

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Dec 18, 2025, 05:04 PM IST

Weekly Horoscope 22th Το 28th December 2025: ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ କିଛି ରାଶି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ ।

ମେଷ ରାଶି
ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ନିଜ ଲକ୍ଷ ସ୍ଥିର କରି କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ । କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ନହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ପାଇଁ ବ୍ୟାୟମକୁ ନିଜ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚ୍ଚୋଟ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୩ ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ଆମ୍ବର ଲାଲ

ବୃଷ ରାଶି

ନୂଆ ସପ୍ତାହ କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ।  କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ତରବର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଟଙ୍କା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥିଲେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ । ଜୀବନରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଣିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଉପହାର ମିଳିପାରେ । ସକାଳେ କିଛି ସମୟ ଚାଲିବା ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ । ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୬ ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ଜଙ୍ଗଲ ସବୁଜ

ମିଥୁନ ରାଶି
ନୂଆ ସପ୍ତାହ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହୋଇପାରେ। ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ । ସାମାଜିକ ସଂଯୋଗ ତଥା ସମ୍ପର୍କରୁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ । କୌଣସି ବୈଠକ ହୋଇପାରେ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ଆବଶ୍ୟକ । ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୫, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ଲେମ୍ବୁ ହଳଦିଆ

କର୍କଟ ରାଶି
କୌଣସି କଥାରେ ଅଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏକ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିପାରେ । ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳ ମିଳିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ ଶାଳିନତା ରଖନ୍ତୁ । ଶାନ୍ତ ମନରେ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ । ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୨ ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ : ମୁକ୍ତା ରୂପା

ସିଂହ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରତିଭାକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ । କର୍ମ ଜୀବନରେ ନିଜ ଟିମ୍ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ । ଖେଳ ପ୍ରତି ରୁଚି ବଢିପାରେ । ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ଶୀର୍ଷରେ ରଖନ୍ତୁ । ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣି ମନ ହାଲକା କରନ୍ତୁ । ବ୍ୟାୟାମ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ।  ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭୟ ଦୂର କରନ୍ତୁ । ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୧ ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ମଧୁ ସୁନା

କନ୍ୟା ରାଶି
ନିଜ କଠିନ ପରିଶ୍ରମରୁ ଉତ୍ତମ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ । ଛୋଟ ମୋଟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିଜେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ସମୟକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ହାଲୁକା ଚାଲିବା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଜଳପାନ କରନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପ୍ରଶଂସାଭାଜନ ହେବେ । ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆବଶ୍ୟକ । ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ଗୃହକାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୪ ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ଧଳା

ତୁଳା ରାଶି
ସତ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ସ୍ଥଗିତ କାମ ଆଗକୁ ବଢିବ । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ । ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୁଅନ୍ତୁ । ମନ ହାଲୁକା କରିବା ପାଇଁ ଘରର ଛୋଟ ସାଜସଜ୍ଜା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୮ ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ ଗୋଲାପ

ବିଛା ରାଶି
ମନରୁ ଈର୍ଷା ଭାବ କାଢନ୍ତୁ । କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ଦେବ। ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଅପେକ୍ଷା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବାଛନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଅଭିନୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୯ ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ମଦ ମାରୁନ୍

ଧନୁ ରାଶି
ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ । ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ୱାସନୀୟତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ । ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି । ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୭ ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ନୀଳ

ମକର ରାଶି
କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ । ଶାନ୍ତ ରହିବା ଭଲ ହେବ । ଶରୀରର ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଛୋଟ ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଶେଷ କରନ୍ତୁ । ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସୁଖଦ ରହିବ । ଘରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ । ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ । ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୧୦
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ଧୂସର

କୁମ୍ଭ ରାଶି
ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ମନ କଥା ସେୟାର କରନ୍ତୁ । ପ୍ରେମଜୀବନରେ ସତ୍ୟତା ଆବଶ୍ୟକ । ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭଦାୟକ ଫଳାଫଳ ମିଳିବ । ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୧୧ ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ବୈଦ୍ୟୁତିକ ନୀଳ ରଙ୍ଗ

ମୀନ ରାଶି
ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ଶୁଭ ଫଳାଫଳ ରହିଛି । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସମାନତା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆର୍ଥିକ କିମ୍ବା ଆଇନଗତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖାରେ ରଖନ୍ତୁ। ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ଫୁର୍ତ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୧୨ ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ସମୁଦ୍ର-କଠିନ ଲାଭେଣ୍ଡର ।

Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାଢୀଙ୍କ ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ ।

Also Read- LIC Plan: ୧୫୦ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲାଭ !

Also Read- Salary Hike Tips: ଚାକିରିରେ ଶୀଘ୍ର ବଢିବ ଦରମା, ମିଳିବ ପ୍ରମୋଶନ, ମାନନ୍ତୁ ଏହି କଥା...

