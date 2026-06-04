Weekly Horoscope: ଜୁନ୍ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ କିପରି ବିତିବ ? ୧୨ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟଫଳ

Weekly Horoscope 8th To 14th June 2026: ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଜୁନ୍ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।
Trending Photos
Weekly Horoscope 8 To 14 June 2026: ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଅନେକ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ । ବିଶେଷକରି, ବିଭିନ୍ନ ଶୁଭ ଗ୍ରହ ମିଶ୍ରଣରୁ ରାଜଯୋଗ ଗଠନ ହେବ । ଫଳରେ ଅନେକ ରାଶି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଜୁନ୍ ମାସର ନୂଆ ସପ୍ତାହ ସମସ୍ତ ୧୨ଟି ରାଶି ପାଇଁ କିପରି ହେବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଶିଫଳ ।
ମେଷ ରାଶି
କାଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ । ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବେ । ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ପରିବାରରେ ସାମାନ୍ୟ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ।
ବୃଷ ରାଶି
ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଅସୁବିଧା ଦୂର ହେବ । ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି କାମ ଅଟକି ରହିଥିଲେ ତାହା ଶେଷ କରିବେ । ବକେୟା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରୟାସରେ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଘର ପରିବେଶ ଆନନ୍ଦମୟ ରହିବ। ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀ ଅଭ୍ୟାସରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବେ ।
ମିଥୁନ ରାଶି
ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗ ଦକ୍ଷତା ବଢିବ । ନୂତନ ପରିଚିତି ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି । ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଦୂରଯାତ୍ରା ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ।
କର୍କଟ ରାଶି
ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣ ଅସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଚାପ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ସପ୍ତାହର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ପରିବାରରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
ସିଂହ ରାଶି
ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଭଲ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ ।
କନ୍ୟା ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧର୍ଯ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ନିଜ କାମ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଦାୟିତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସମୟ ଅନୁକୂଳ । ସାଥୀଙ୍କ ସହ ସାମାନ୍ୟ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।
ତୁଳା ରାଶି
ବୃତ୍ତିଗତ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ସହଭାଗୀତାରେ କାମ କରୁଥିଲେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ସମ୍ପର୍କରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥିଲେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଭଲ ଖବର ମିଳିପାରେ।
ବିଛା ରାଶି
ହଠାତ୍ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧା ଉପୁଜିପାରେ । ବାଧାକୁ ଆପଣ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ । ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଉତ୍ତେଜନା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଧର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ସବୁକିଛି ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ।
ଧନୁ ରାଶି
ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି । ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଆଣିଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢିବ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ।
ମକର ରାଶି
ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବଢିପାରେ । କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ । ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ । ପାରିବାରିକ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିବ। ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବେ ।
କୁମ୍ଭ ରାଶି
ମନକୁ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବ । କରିଥିବା ଯୋଜନା ସଫଳତା ଆଣିପାରେ। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସହକର୍ମୀଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ । ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ତରବର ହୋଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
ମୀନ ରାଶି
ଆପଣ ଶାନ୍ତ ରହିବେ । ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରିବାରରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢିବ ।
Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ
Also Read- Sun Transit In Gemini 2026: ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଚଳନ କରିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ୫ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବ
Also Read- DA Hike News: ପୁଣି ବଢିବ କି DA ? ଆସିଲା ଆଉ ଏକ ଅପଡେଟ୍, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ...