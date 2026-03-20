Weekly Horoscope: ୨୩ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ୨୯ ମାର୍ଚ୍ଚ ନୂଆ ସପ୍ତାହର ରାଶିଫଳ, ମେଷଠୁ ମୀନ

Weekly Horoscope 23th March to 29th March 2026: ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ କେଉଁ ରାଶିକୁ କିପରି ଫଳାଫଳ ମିଳିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା
Weekly Horoscope 23th March to 29th March 2026: ମେଷଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ୧୨ଟି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟଫଳ ଏଠାରେ ପଢନ୍ତୁ ।
ମେଷ ରାଶି
ସପ୍ତାହଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ । ମନକୁ ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବ । ପରିବାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ । ସପ୍ତାହ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢିବ । ସୃଜନଶୀଳତା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖରରେ ରହିବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ କରନ୍ତୁ । ତରବର ହୋଇ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ।
ବୃଷ ରାଶି
ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖବର ମିଳିପାରେ । ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ କାରବାର ଆଡକୁ ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ରହିବ । ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ । କୌଣସି ବିଚାରାଧୀନ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ତାହାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଘରେ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବ । ଶୁକ୍ରଙ୍କ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଭାବ ରହିବ । ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ "ଓମ୍ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ" ଜପ କରନ୍ତୁ।
ମିଥୁନ ରାଶି
କିଛି ସମୟ ବିରତି ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉନ୍ନତ ହେବ । ବୁଧବାର ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ବଢିବ । ନିଜ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ସାମାଜିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଉପଭୋଗ୍ୟ ହେବ । ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ । ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
କର୍କଟ ରାଶି
ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ଆନ୍ତରିକ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ । ଶୁକ୍ରବାରରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ରହିବ । ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଚଳନ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭଫଳ ଆଣିବ । ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରତିଛବି ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ । ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
ସିଂହ ରାଶି
କ୍ୟାରିଅର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ । ବୃତ୍ତିଗତ ନେଟୱାର୍କ ବଢିବାକୁ ଲାଗିବ । କିଛି ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ଆସିପାରେ । ସପ୍ତାହ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ଯଥେଷ୍ଟ ଉର୍ଜାବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଶୁକ୍ରଙ୍କ ମେଷ ରାଶିରେ ଚଳନ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଆଣିଦେବ । ମନରେ ନୂତନ ଉତ୍ସାହ ରହିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ।
କନ୍ୟା ରାଶି
ସପ୍ତାହଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ ଶିଖାଇବ । ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ବିଶ୍ରାମ କରିବେ । ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଚଳନ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ । ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ।
ତୁଳା ରାଶି
ଅତୀତର ନିବେଶ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ରହିବ । ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବେ । କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ । ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବେ । ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।
ବିଛା ରାଶି
ସମ୍ପର୍କରେ ସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟତା ବଜାୟ ରଖିବେ । ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ଅନୁକୂଳ ହେବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗେଇବେ । କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢିବେ। ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଚଳନ ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତିଦିନ ଧ୍ୟାନ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ । ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାଠାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ।
ଧନୁ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ । ଯୋଗାଯୋଗରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା ଅଧିକ ଗଭୀର ହେବ। ସପ୍ତାହ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଚଳନ ପ୍ରେମ ଏବଂ କଳା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢାଇବ । ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସକ୍ରିୟ ରୁହନ୍ତୁ । ଶୀଘ୍ର କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
ମକର ରାଶି
ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁଖଦ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ । ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ସମ୍ପର୍କରେ ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ଆର୍ଥିକ କାରବାର କରିପାରନ୍ତି । ଶନିଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ଏହି ସମୟରେ ଧର୍ଯ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବେ। ପରିବାର ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବେ । ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚରଣ ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।
କୁମ୍ଭ ରାଶି
ଘରୋଇ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଦାୟିତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତା ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ଦକ୍ଷତା ଉନ୍ନତି ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ସମୟ। ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଭାବରୁ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ରହିବ । ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
ମୀନ ରାଶି
ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ କଥା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବ। ଘର ସାଜସଜ୍ଜା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳ କ୍ଷମତା ବଢିବାକୁ ଲାଗିବ । ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଚଳନ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ କିଛିଟା ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ନିଜ ଅନ୍ତର୍ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ । ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।
Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାଢୀଙ୍କ ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ ।
