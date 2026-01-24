Weekly lucky zodiac sign: ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ରୁଚକ ରାଜଯୋଗ, ୫ ରାଶିକୁ ମିଳିବ ଲାଭ

Advertisement
Zee OdishaOdisha AstrologyWeekly lucky zodiac sign: ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ରୁଚକ ରାଜଯୋଗ, ୫ ରାଶିକୁ ମିଳିବ ଲାଭ

ଜାନୁଆରୀ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ମେଷ ଏବଂ ମିଥୁନ ରାଶି ସମେତ ପାଞ୍ଚଟି ରାଶି ଋଚକ ରାଜଯୋଗରୁ ବିଶେଷ ଲାଭ ପାଇବେ। 

Jan 24, 2026

Weekly Luckiest Zodiac Sign, 26th January to 1st February 2026: ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଋଚକ ରାଜଯୋଗରୁ କିଛି ରାଶିକୁ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ । ମଙ୍ଗଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଉଚ୍ଚ ରାଶି ମକରରେ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଏହି ସମୟରେ ରୁଚକ ରାଜଯୋଗ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେଉଛି।

ମେଷ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସପ୍ତାହ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଚଳନ କରିବେ । ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ତୃତୀୟ ଘରେ ଗଜକେଶରୀ ଯୋଗ ଗଠନ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ରୋଜଗାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ନିଜ ବିଚାର, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଧନ ଲାଭ ହୋଇପାରେ । ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସାଥୀଙ୍କ ସହ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ ।

ମିଥୁନ ରାଶି
ନୂଆ ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ । ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଶାସକ ଗ୍ରହ ବୁଧ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସଂଯୋଗ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଆପଣ ଚତୁରତା ଓ ଭଦ୍ର ଆଚରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିପାରିବେ। ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନିକଟରୁ କିଛି ଭଲ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି। ଜଗି ରଖି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମନ୍ୱୟ ରହିବ ।

ତୁଳା ରାଶି
ଜାନୁଆରୀ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ । ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସପ୍ତମ ଘରେ ରହିବା ସହିତ ଶେଷରେ ଏହା ନବମ ଘରେ ଚଳନ କରିବ। ବିଭିନ୍ନ ସୁତ୍ରରୁ ଲାଭ କରିବେ । ପ୍ରଗତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆସିବ। ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରାର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବିବାହର ରୂପ ନେବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ ।

ଧନୁ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହଟି ବହୁତ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଶିକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ବିଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ଭଲ ଖବର ଶୁଣିପାରନ୍ତି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସପ୍ତାହଟି ବହୁତ ଅନୁକୂଳ । ଉନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଦେଖିପାରିବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସାଥୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇ ଖୁସି ହେବେ । ଆୟ ଏବଂ ବ୍ୟୟ ପ୍ରାୟ ସମାନ ରହିବ । ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । 

ମୀନ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହଟି ସଫଳ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ମଙ୍ଗଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ମକର ରାଶିରେ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି । ମକର ରାଶି ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ରାଶି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହଟି ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆଣିଦେବ। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଲାଭଦାୟକ ଚୁକ୍ତି ହୋଇପାରେ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଭାଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦ ହେବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ବଢିବ । ସାଥୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ନେଇଯିବ । 

Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାଢୀଙ୍କ ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ ।

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

