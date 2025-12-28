Weekly Lucky Zodiac Sign: ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ରାଜଯୋଗ ୫ ରାଶିକୁ ଦେବ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ

Weekly Luckiest Zodiac Sign, 29 December to 4 January 2026: ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ କେଉଁ ୫ଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା
Weekly Luckiest Zodiac Sign, 29 December to 4 January 2026: ୨୦୨୬ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ରାଜଯୋଗ ଗଠନ ହେଉଛି । ଏହି ସପ୍ତାହରେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ରାଜଯୋଗ ପ୍ରଭାବରୁ କିଛି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବୃଷ, ମିଥୁନ, କର୍କଟ, ସିଂହ ଏବଂ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ପଢନ୍ତୁ ।
ବୃଷ ରାଶି
ନୂଆବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବ। ଦୂରଯାତ୍ରାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ଦୂରଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ । ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସପ୍ତାହଟି ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତ ରହିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସୁଖଦ ରହିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଟିକେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ଥିଲେ ସପ୍ତାହ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ କିଛି ସମୟ ବିତାଇବେ ।
ମିଥୁନ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହଟି ଖୁସି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିବ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ତାହା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ଶେଷ କରିପାରିବେ। ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ ତେଣୁ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ । ପ୍ରତ୍ୟକ କାମରେ ବୁଝାମଣା ଭଲ ରଖନ୍ତୁ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ତଥା ଭୁଲ୍ ବୁଝାମଣା ଥିଲେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ । ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ ।
କର୍କଟ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହଟି ସଫଳତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଠିକ ଢଙ୍ଗରେ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ । ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଦୂରଯାତ୍ରା ସହଜରେ ସଫଳ ହେବ। ପିତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ନୂଆ ସୁଖଦ ସ୍ମୃତି ସାଉଣ୍ଟିବେ । ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସାଥୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ରହିବ । ନୂଆବର୍ଷରେ କିଛି ନୂଆ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଅଳଙ୍କାର କିମ୍ୱା ଘରର ଆସବାବପତ୍ର କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି ।
ସିଂହ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହଟି ଭଲ ରହିବ। ପରିବାରରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବେ। ଧର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ସହିତ ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ରହିବ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ସପ୍ତାହର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟକର ସମୟରୁ ବାହାରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ନୂଆ ବର୍ଷ ଅବସରରେ ଭୋଜି ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି ।
କନ୍ୟା ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହଟି ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆଣିବ। ସହଭାଗୀତାରେ କୌଣସି ନିବେଶ କରିଥିଲେ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଦେଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ସମୟ। ସାଥୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ମାଂସପେଶୀ ଜନିତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ନେଇ ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ ।
Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାଢୀଙ୍କ ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ ।
