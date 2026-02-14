Weekly Lucky Zodiac Sign: ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ଧନ ଯୋଗ ଏବଂ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ରାଜଯୋଗ, ୫ ରାଶିକୁ ଲାଭ

ସାପ୍ତାହିକ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଫଳ ଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ପଢନ୍ତୁ।
Weekly Lucky Zodiac Sign 16th to 22th february 2026: ଫେବୃଆରୀ ମାସର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସପ୍ତାହରେ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ରାଜଯୋଗ । ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧଙ୍କ ସଂଯୋଗ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ହେବା କାରଣରୁ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ମକର ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସଂଯୋଗରୁ ଧନ ଯୋଗ ଗଠନ ହେବ । ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ବୁଧାଦିତ୍ୟ ରାଜଯୋଗ ଏବଂ ଧନ ଯୋଗ ୫ଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ରାଶିକୁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ ।
ମିଥୁନ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ । ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ମିଳିପାରେ। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟିକ ସୁଯୋଗ ଖୋଲିବ। ଦୂରଯାତ୍ରା ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ପୁରୁଣା ନିବେଶରୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିପାରେ। ସପ୍ତାହର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
କର୍କଟ ରାଶି
ନୂଆ ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହାର ମାନିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଟଙ୍କା ଅଟକି ରହିଥିଲେ ଅଳ୍ପ ଚେଷ୍ଟାରେ ଫେରି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଫଳାଫଳ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଖୁସି କରିବ । ସପ୍ତାହର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଟଙ୍କା ଋଣ କରିଥିଲେ ତାହାକୁ ପରିଶୋଧ କରିପାରିବେ। ଉଭୟ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଶାନ୍ତ ପଡିବେ ।
ତୁଳା ରାଶି
ଫେବୃଆରୀ ମାସର ନୂଆ ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟ ଲାଭ ଆଣିବ। କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନେକ ଲାଭଜନକ ଡିଲ୍ ପାଇବେ । ପରିବାରରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ଲାଭ ପାଇବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇବେ । ପ୍ରେମ ଓ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସାଥୀଙ୍କଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ । ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ।
ବିଛା ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହଟି ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳ ରହିଛି । ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ପାଇବେ। ବରିଷ୍ଠଙ୍କଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ସପ୍ତାହର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଫେରି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ ହେବ। କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲେ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ । କିଛି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। କାରବାର ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ।
ଧନୁ ରାଶି
ନୂଆ ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ନିଜ କ୍ଷମତା ଆଧାରରେ ଆପଣ ଭଲ ଆୟ କରିପାରିବେ। ସପ୍ତାହର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଆପଣ ବହୁତ ସକ୍ରିୟ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଅନେକ କାମ ସଫଳ ହେବ। ଆପଣ ଭଲ ରୋଜଗାର କରିବେ। ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଥିବା କେହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବେ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଉପଭୋଗ୍ୟ ହେବ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବେ।
Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାଢୀଙ୍କ ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ ।
