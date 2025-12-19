Advertisement
Weekly lucky zodiac sign: ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ୫ ରାଶିକୁ ମିଳିବ ବିଶେଷ ଲାଭ, ପଢନ୍ତୁ ରାଶିଫଳ

Weekly Luckiest Zodiac Sign, 22 to 28 December 2025: ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ କେଉଁ ୫ଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Dec 19, 2025, 06:59 PM IST

Weekly Luckiest Zodiac Sign, 22 to 28 December 2025: ଡିସେମ୍ବର ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ଶୁଭ ବଡ଼ିଷ୍ଠ ଯୋଗ ଗଠନ ହେବ । ଯେଉଁ କାରଣରୁ ମେଷ ଏବଂ ମିଥୁନ ରାଶି ସମେତ ମୋଟ ୫ଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଲାଭ ଏବଂ ଖୁସି ପାଇବେ। କ୍ୟାରିୟରରେ ଆଗକୁ ବଢିବେ ଏବଂ ମାନ ସମ୍ମାନ ସହିତ ସଫଳତା ପାଇବେ । ପରିବାର ସହିତ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଇବେ ।

ମେଷ ରାଶି
ନୂଆ ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର କର୍ତ୍ତା ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଘରେ ଚଳନ କରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସଂଯୋଗ କାରଣରୁ ଆପଣ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ପାଇବେ। ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ଉନ୍ନତି କରିବାର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଆଦର କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପରିବାର ସହିତ ମଜାଦାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଇପାରିବେ । ସପ୍ତାହ ଶେଷ ଭାଗରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇଁ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଇବେ। କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ସେସବୁ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ।

ମିଥୁନ ରାଶି
ଡିସେମ୍ବରର ନୂଆ ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖଦ ହେବ । କ୍ୟାରିଅର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲେ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଜ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଇଚ୍ଛା ଏହି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ପୂରଣ ହୋଇପାରେ।  ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁସଙ୍ଗତ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ।

ବିଛା ରାଶି
ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହଜନକ ହେବ। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ସୁଖଦ ସମୟ ବିତାଇବେ। କାମରୁ ଫୁରସତ ମିଳିବ । ପରିବାର ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବେ । ଦୂରଯାତ୍ରା ନେଇ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ବଢିବ । ପୋଷାକ ଏବଂ ବିଳାସ ସାମଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିବେ। ଭାଇଙ୍କଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି। 

ଧନୁ ରାଶି
ନୂଆ ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ ।  ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ନୂଆ ଯାନବାହାନ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସମୟ ଶୁଭ । ଘରେ ସୁଖଦ ପରିବେଶ ରହିବ । ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ।

ମୀନ ରାଶି
ଡିସେମ୍ବର ମାସର ନୂଆ ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଲାଭ ଆଣିଦେବ। କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ମଜାଦାର ସମୟ ବିତାଇବେ । ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ଘର ନିର୍ମାଣ କାମ ସହ ଜଡିତ ଥିଲେ ବିଶେଷ ଲାଭ ପାଇବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସାଥୀଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ମିଳିପାରେ।

Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାଢୀଙ୍କ ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ ।

