Weekly Horoscope: ଅଗଷ୍ଟ ୧୭ରୁ ୨୩ କିପରି ବିତିବ? ପଢନ୍ତୁ ମେଷରୁ ମୀନ ରାଶିଫଳ...

Weekly Horoscope 17th To 23 August 2026: ମେଷ, ବୃଷ, ମିଥୁନ, କର୍କଟ, ସିଂହ, କନ୍ୟା, ତୁଳା, ବିଛା, ଧନୁ, ମକର, କୁମ୍ଭ ଏବଂ ମୀନ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟଫଳ ପଢନ୍ତୁ
ମେଷ ରାଶି
ନୂଆ ଆପଣ ଧର୍ଯ୍ୟବାନ ହେବେ । ଏକାଧିକ ଥର ଯୋଜନା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ । ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ଥିର ରହିବ । ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି । ପରିବାର ସହିତ ଜଡିତ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ସପ୍ତାହର ମଧ୍ୟଭାଗ ପରେ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ । ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୫, ଶୁଭ ଦିନ: ଗୁରୁବାର ।
ବୃଷ ରାଶି
ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଭୟରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିବା ପରି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ତରବର ହୋଇ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ନିଜଠାରୁ ସତ୍ୟ ଲୁଚାଇବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ ହେବ ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରିକ ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବେ । ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବା କାରଣରୁ ଆପଣ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଘରେ ସାଧାରଣ କଥାକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ । ସବୁକିଛିର ଜବାବ ଦେବା ସର୍ବଦା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଭାବପ୍ରବଣ ସମର୍ଥନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ନିଜର ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ନିକଟତର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବିତାଇବେ । ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୬, ଶୁଭ ଦିନ: ଶୁକ୍ରବାର ।
ମିଥୁନ ରାଶି
ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଅଧିକ ରହିବ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇପାରେ । ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ କିଛି ନମନୀୟତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିଛନ୍ତି ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। କାହାଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସୂଚନା ମିଳିପାରେ । କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଶୁଣିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୂରଯାତ୍ରା, ମୋବାଇଲ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରୟ ଯୋଗୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ବିତାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଆପଣ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ପସନ୍ଦ କରିପାରନ୍ତି। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୩
ଶୁଭ ଦିନ: ବୁଧବାର ।
କର୍କଟ ରାଶି
ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବେ। ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବାରେ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁନର୍ବାର କରିବାକୁ ପଡିପାରେ । ପରିବାର ସହ ଜଡିତ କୌଣସି ମାମଲା ଥିଲେ ତାହା ସମାଧାନ ହେବ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସାଥୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ନିଜ ଭାବନାକୁ ଚାପି ରଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ଥିର ରହିବ । ଏକାକୀ କିଛି ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୨, ଶୁଭ ଦିନ: ସୋମବାର ।
ସିଂହ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ନେତୃତ୍ୱ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଆଚରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ । ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଛୋଟ ସୁଯୋଗ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସଫଳତା ଆଣିଦେବ । କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିରକ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟମଧରଣର ରହିବ । ପୋଷାକ, ସାଜସଜ୍ଜା, ଉପହାର କିମ୍ବା ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଜଡିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢିପାରେ । ସପ୍ତାହର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ ଅଧିକ ସୁଖଦ ରହିବ । ଶୁଭ ଖବର ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳ ବଢାଇପାରେ । ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୧, ଶୁଭ ଦିନ: ରବିବାର ।
କନ୍ୟା ରାଶି
ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। କାମ କରିବା ସମୟରେ ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଦି ପାଇବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ନମିଳିବାରୁ ସମସ୍ୟା ବଢିପାରେ । କୌଣସି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିବରଣୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ଥିର ରହିବ । ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଆୟତ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲେ ସିଧାସଳଖ ପଚାରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସନ୍ତୋଷ ଆଣିବ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୮, ଶୁଭ ଦିନ: ବୁଧବାର
ତୁଳା ରାଶି
ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ସଚୋଟତାର ସହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଭାଗୀତା କିମ୍ବା ଟିମ୍ ୱାର୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସାଥୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଅବିବାହିତ ଥିଲେ ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରେ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୭, ଶୁଭ ଦିନ: ଶୁକ୍ରବାର ।
ବିଛା ରାଶି
କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥିଲେ ସମୟ ନିଅନ୍ତୁ । ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଶାନ୍ତ ମନରେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ଧର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସନ୍ଦେହ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ । ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୯, ଶୁଭ ଦିନ: ମଙ୍ଗଳବାର
ଧନୁ ରାଶି
ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଦୂରଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ । ନୂଆ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିଲେ ଖୁସି ଖବର ମିଳିପାରେ । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୪, ଶୁଭ ଦିନ: ଗୁରୁବାର ।
ମକର ରାଶି
ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିପାରେ । ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାର ଅଭ୍ୟାସକୁ ଏଡାନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ । ଯେକୌଣସି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ ନିୟମିତ ଦେୟ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ବିବାଦ ହେଲେ ସାମାନ୍ୟ ନୀରବତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ । ଶରୀରକୁ ବିଶ୍ରାମ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ । ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୧୦, ଶୁଭ ଦିନ: ଶନିବାର ।
କୁମ୍ଭ ରାଶି
ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକରେ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବ । ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇପାରେ । ଅବିବାହିତ ଥିଲେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କାହାକୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୧୧, ଶୁଭ ଦିନ: ଶନିବାର।
ମୀନ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମନର କଥା ବୁଝିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ । ଥକ୍କାପଣ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସମୟ ବିଶେଷ ଅନୁକୂଳ ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଚରଣ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସପ୍ତାହ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଭଲ ଖବର ମିଳିପାରେ । ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୧୨, ଶୁଭ ଦିନ: ସୋମବାର ।
Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ