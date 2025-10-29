Odisha Vigilance: ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ବନ୍ଧା ହେଲେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଜିଏସଟି ଅଧିକାରୀ ଉମାକାନ୍ତ ମହାକୁଡ଼

Odisha Vigilance: ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ସହକାରୀ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଟିକସ ଏବଂ ଜିଏସ୍ଟି ଅଧିକାରୀ ଉମାକାନ୍ତ ମହାକୁଡ଼ଙ୍କୁ (Umakant Mahakur) ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କଠାରୁ ୧୨୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଗିରଫ କରିଛି।
ଉମାକାନ୍ତ ମହାକୁଡ଼ ମିଥ୍ୟା ଜରିମାନା ବାତିଲ କରିବା ପାଇଁ ସଇଁତଳା ବ୍ଲକର ଗଣ୍ଡପତ୍ରପାଲିର ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ରମେଶ ବସ୍ତିଆଙ୍କଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିଲେ। ରମେଶଙ୍କ ଉପରେ ୭,୫୦୦ ର ବୈଧ ଟିକସ ବକେୟା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମହାକୁର ବିଳମ୍ବ ଦର୍ଶାଇ ଜରିମାନାକୁ ୨୩,୬୦୦ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ରମେଶ ଏହାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ କହିବାରୁ ମହାକୁଡ଼ ଜରିମାନା ଛାଡ କରିବା ପାଇଁ ୧୨,୦୦୦ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ।
ଏହାପରେ ରମେଶ ବଲାଙ୍ଗିର ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଉମାକାନ୍ତ ମହାକୁଡ଼ଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ଏକ ଜାଲ ବିଛାଇଥିଲା ଏବଂ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ମହାକୁଡ଼ଙ୍କୁ ଧରିଥିଲା। ଏହା ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ମହାକୁଡ଼ଙ୍କ ବଲାଙ୍ଗିର ବାସଭବନ ଏବଂ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ଥିବା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଚଢାଉ କରିଛି।
ଡିଏସ୍ପି ପୁଲସ୍ତି ଛତ୍ରିଆ ଏହି ଅପରେସନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁରର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଦିଲୀପ ପ୍ରଧାନ, ସୋନିଆ ବାଡେକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ସହ ସାମିଲ୍ ଥିଲେ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନେ ମହାକୁରଙ୍କ ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।