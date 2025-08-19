Odisha Vigilance: ଲାଞ୍ଚ ନେବା ମାମଲାରେ ପୂର୍ବତନ ସହକାରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ୩ ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ
Odisha Vigilance: ଲାଞ୍ଚ ନେବା ମାମଲାରେ ପୂର୍ବତନ ସହକାରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ୩ ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ

Ex-Assistant Engineer Sentenced: ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବାଲେଶ୍ୱରର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟ ଲାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ ଡିଭିଜନର ପୂର୍ବତନ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ (ଏଷ୍ଟିମେଟର) କୁମୁଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ତିନି ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି।

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Aug 19, 2025, 02:41 PM IST

ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଧାନ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପ୍ରଦାନ ସମ୍ପର୍କିତ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିବା ବଦଳରେ ଜଣେ ଠିକାଦାରଙ୍କଠାରୁ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲେ ଓ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଆଇନ, ୧୯୮୮ର ଧାରା ୧୩(୨) ସହିତ ୧୩(୧)(ଡି)/୭ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା।

ବାଲେଶ୍ୱରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତି ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ସହିତ ତିନି ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି।

ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ କୁମୁଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ପେନସନ ଲାଭ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି।

ଏହି ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ସେବାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରୟାସରେ ଆଉ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।

