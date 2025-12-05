ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଶିକୁଳିରେ ବାନ୍ଧିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଦୁଇ ଶିକ୍ଷକ ନିଲମ୍ବିତ

Balasore School Student Chaining Incident: ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବେଗୁନିଆ ସରକାରୀ ୟୁଜି ୟୁପି ସ୍କୁଲର ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ମଳୟ ସିଂହଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ହଷ୍ଟେଲରେ ଏକ ଖଟରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିବା ଦୁଇ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି।
Trending Photos
Balasore School Student Chaining Incident: ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବେଗୁନିଆ ସରକାରୀ ୟୁଜି ୟୁପି ସ୍କୁଲର ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ମଳୟ ସିଂହଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ହଷ୍ଟେଲରେ ଏକ ଖଟରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିବା ଦୁଇ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରଘୁନାଥ ବୁଗୁଡ଼ାଇ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଜତୀନ ପରିଡାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଅମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି।
ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଏକ ଖଟରେ ବାନ୍ଧି ଥିବାର ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ସବ-କଲେକ୍ଟର ମଧୁସ୍ମିତା ସାମନ୍ତରାୟ ଏବଂ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ଭୂୟାଁଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ତଦନ୍ତ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାହା ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି।
ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମୟୂର ବିକାଶ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନୀଳଗିରିର ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତଦନ୍ତ ଦଳ ହଷ୍ଟେଲ କୋଠରୀ ଯାଞ୍ଚ କରି ସ୍କୁଲ ଅଧିକାରୀ, ହଷ୍ଟେଲ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ବାଳକର ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି କିଏ ପିଲାଟିକୁ ବାନ୍ଧିଥିଲା ଏବଂ କାହିଁକି ଏପରି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ସରକାରୀ ଭାବରେ "ଦଣ୍ଡ ମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ" ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏପରି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।
ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ଭୂୟାଁ ଦୁଇ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିବା କଥା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଶାସନ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏହି ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସ୍ଥାନିୟ ଲୋକ ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି।