Odisha Vigilance: ଦୁଇ ଜଳେଶ୍ୱର ପୌରପାଳିକା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ବାନ୍ଧିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Oct 10, 2025, 06:05 PM IST

Odisha Vigilance: ବାଲେଶ୍ୱରର ଜଳେଶ୍ୱର ପୌରପାଳିକାର ଦୁଇଜଣ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣେ ଠିକାଦାରଙ୍କଠାରୁ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରିଛି। ଏମ୍ଆଇଏସ୍ କୋର୍ଡିନେଟର ବ୍ରଜ ଗୋପାଳ ଘୋଷ ମହାପାତ୍ର (Braja Gopal Ghose Mohapatra) ଏବଂ ପରିମଳ ବିଶେଷଜ୍ଞ ରତିକାନ୍ତ ପାତ୍ର (Ratikanta Patra) ଭାବରେ ପରିଚିତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରବାର ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରିଛି।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଠିକାଦାର ଜଳେଶ୍ୱର ପୌରପାଳିକାରେ ଆଇଇସି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅଧୀନରେ କରାଯାଇଥିବା କାମର ଏକ ବକେୟା ବିଲ୍ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ପୌରପାଳିକା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। କାମ ସମାପ୍ତ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଠିକାଦାର ଏକ ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ବିଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଆସୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ପାତ୍ର ବିଲ୍ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଯାହା ପରେ ଠିକାଦାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।

ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏହା ପରେ ଏକ ଜାଲ ବିଛାଯାଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଧରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସମସ୍ତ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ତଦନ୍ତର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ତଲାସି ଚାଲିଛି।

ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ (ସଂଶୋଧନ) ଆଇନ, ୨୦୧୮ର ଧାରା ୭ ଅନୁଯାୟୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।

