Balasore: ପିଡିଏସ ଚାଉଳ ହେରଫେର ମାମଲାରେ ୨ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ୩ ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ
Balasore: ପିଡିଏସ ଚାଉଳ ହେରଫେର ମାମଲାରେ ୨ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ୩ ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ

Vigilance Court Verdict: ଗୁରୁବାର ବାଲେଶ୍ୱରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜଜ୍ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା (PDS) ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚାଉଳର ବ୍ୟାପକ ହେରଫେରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଦୁଇ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସିଭିଲ ସପ୍ଲାଏ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Sep 18, 2025, 04:47 PM IST

Vigilance Court Verdict
Vigilance Court Verdict

Odisha News: ଗୁରୁବାର ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜଜ୍ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା (PDS) ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚାଉଳର ବ୍ୟାପକ ହେରଫେରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଦୁଇ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସିଭିଲ ସପ୍ଲାଏ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତିନି ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ (RI) ଏବଂ ଜରିମାନା ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି।

ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ୱରର ପୂର୍ବତନ ସହକାରୀ ନାଗରିକ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଝସକେତନ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରର ଚାଉଳ ଗ୍ରହଣ କେନ୍ଦ୍ର (RRC)ର ପୂର୍ବତନ ଗୋଦାମ ସହାୟକ ବିଜୟ କୁମାର ନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଆଇନ, ୧୯୮୮ ର ଧାରା ୧୩(୨) ସହିତ ପଠିତ ୧୩(୧)(d) ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତାର ଧାରା ୪୦୯ ଏବଂ ୧୨୦-B ଅନୁଯାୟୀ ଉଭୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି।

ଉଭୟ ସେମାନଙ୍କ ସରକାରୀ ପଦବୀର ଅପବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ୧୨୬୬.୨୬ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ PDS ଚାଉଳ ହେରଫେର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବିପୁଳ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା।

ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ସତର୍କତା ବିଭାଗ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଦୋଷୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପେନସନ୍ ସୁବିଧା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ସକ୍ଷମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବେଦନ କରିବ।

;