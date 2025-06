Odisha Vigilance: ୮ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ବରଗଡ଼ର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ

Odisha Vigilance: ଜଣେ ଠିକାଦାରଙ୍କଠାରୁ ୮,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗାଇସିଲେଟ୍ ବ୍ଲକର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସୁସ୍ମିତା ଓରାମଙ୍କୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀ ଗିରଫ କରିଛି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଗାଇସିଲେଟ୍ ବ୍ଲକରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଓରାମଙ୍କୁ 'ମନରେଗା' ଅଧୀନରେ ଏକ ରାସ୍ତା ଉନ୍ନତିକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ସହିତ ଜଡିତ ବିଲ୍ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ମୋଟ ୩୨,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଓରାମ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଠିକାଦାରଙ୍କଠାରୁ ୨୪,୦୦୦ ଟଙ୍କା ନେଇସାରିଥିଲେ ଏବଂ ବାକି ୮,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଦାବି କରୁଥିଲେ। ଠିକାଦାର ହଇରାଣ ସହ୍ୟ କରିନପାରି ଭିଜିଲାନ୍ସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ ଓରାମଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା।

Today, Ms. Susmita Oram, Jr Engr, Gaisilet Blk, #Bargarh, who joined Govt. Service in Jan 2024, was nabbed by #Odisha #Vigilance while taking bribe Rs 8,000/- from a contractor (she took Rs 24,000/- bribe few days back but insisted on the rest amount) for clearing pending bills.

