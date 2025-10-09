Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2954309
Zee OdishaBerhampur

OPS ସ୍ତରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ; ବଦଳିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅତିରିକ୍ତ SP, ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ଲିଷ୍ଟ

19 OPS Officers Transferred: ଓଡ଼ିଶା ଗୃହ ବିଭାଗ ରାଜ୍ୟ ସାରା ୧୯ ଜଣ OPS (SB) ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଦଳି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ବଲାଙ୍ଗୀରର ପୂର୍ବତନ ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ (SP) ଆଲୋକ କୁମାର ଜେନା ଏବେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଅତିରିକ୍ତ SP ହେବେ।

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Oct 09, 2025, 02:36 PM IST

Trending Photos

19 OPS Officers Transferred
19 OPS Officers Transferred

19 OPS Officers Transferred: ଓଡ଼ିଶା ଗୃହ ବିଭାଗ ରାଜ୍ୟ ସାରା ୧୯ ଜଣ OPS (SB) ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଦଳି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ବଲାଙ୍ଗୀରର ପୂର୍ବତନ ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ ଆଲୋକ କୁମାର ଜେନା ଏବେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଅତିରିକ୍ତ SP ହେବେ।

ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବିଦାୟୀ ଅତିରିକ୍ତ SP ସୀମା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ତାଳଚେର ଆଇଜିପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ସ୍ୱସ୍ତିକ ପଣ୍ଡା ଭିଜିଲାନ୍ସ ସଂଗଠନରେ ଯୋଗଦେବେ। ଯେତେବେଳେ କି ସୌରଭ ଓଟ୍ଟାଙ୍କୁ କଟକର ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି।

ସେହିପରି ଇନ୍ଦୁରେଖା ପଶ୍ଚିମକାବାଟାଙ୍କୁ ଢେଙ୍କାନାଳରେ IUCAWର ଅତିରିକ୍ତ SP ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ କି ଅମ୍ରିତ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ IUCAWର ଅତିରିକ୍ତ SP ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି।

Add Zee News as a Preferred Source

ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବଦଳି ହୋଇଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା:

fallback

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha Police
OPS ସ୍ତରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ; ବଦଳିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅତିରିକ୍ତ SP, ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ଲିଷ୍ଟ
Odisha news
Odisha News: ଅଞ୍ଜର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବିରେ ସ୍କୁଲ ଗେଟରେ ତାଲା...
Odisha news
Odisha News: ମାଓ ନେତା ମାଣ୍ଡା ରୁବେନ୍ କଲା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ
Paya Shraddha
Paya Shraddha: ପାଞ୍ଜି ବଢାଇଲା ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବ, କେଉଁଦିନ ଅମାବାସ୍ୟା ଓ ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ? ଜାଣନ୍ତୁ
Nuapada Election 2025
ନୂଆପଡ଼ା ଆଖି: ମନମୋହନ ଓ ସୁଜାତାଙ୍କ ନାଁକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା