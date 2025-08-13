Dhamnagar ASI Suspended: କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗରେ ଧାମନଗର ASI କୁ ନିଲମ୍ୱିତ କଲେ ଭଦ୍ରକ SP

Dhamnagar ASI Suspended: ଭଦ୍ରକ ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ (SP) ମନୋଜ ରାଉତ ଏକ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାବାଳିକା ଝିଅ ଅପହରଣ ମାମଲାରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗରେ ଧାମନଗର ଥାନାର ସହକାରୀ ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର (ASI) ନେପାଳ ସାହାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି।
Trending Photos
Bhadrak SP Suspends Dhamnagar ASI: ଭଦ୍ରକ ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ (SP) ମନୋଜ ରାଉତ ଏକ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାବାଳିକା ଝିଅ ଅପହରଣ ମାମଲାରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗରେ ଧାମନଗର ଥାନାର ସହକାରୀ ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର (ASI) ନେପାଳ ସାହାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ଏହି ନିଲମ୍ବନ ଆଦେଶ ଆସିଛି। ପୀଡିତାଙ୍କ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ଦାୟର ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି କୋର୍ଟ ବିଳମ୍ବିତ ତଦନ୍ତ ଉପରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଜୁନ୍ ୧୭ ତାରିଖରେ ଧାମନଗର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର କାଙ୍କରା ଗ୍ରାମର ଜଣେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ପୀଡିତାଙ୍କ ମାଆ ଧାମନଗର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଇନଚାର୍ଜ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର (ଆଇଆଇସି) ଏଏସ୍ଆଇ ନେପାଳ ସାହାଙ୍କୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଏଫଆଇଆର୍ ରୁଜୁ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏଏସ୍ଆଇ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ମାସ ଧରି ପୀଡିତା ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଜି ପାଇପାରି ନ ଥିଲେ । ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଯୁବତୀଙ୍କ ପରିବାର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଏଏସ୍ଆଇ ନିଖୋଜ ଝିଅକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଧାମନଗର ଆଇଆଇସି ଓ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ହାଜର ହେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
ଭଦ୍ରକ ଏସପି କହିଛନ୍ତି, "ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଜଣେ ଉପ-ବିଭାଗୀୟ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରିଛି। ଅଗଷ୍ଟ ୧୧ ତାରିଖରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଭଡା ଘରୁ ଝିଅଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। SDPOଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ, ମୁଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ASIଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛି। ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଫେରାର୍ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନାବାଳକ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ଏକ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଫେରାର ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରାଯିବ।"