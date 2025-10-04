Bhadrak Abduction Case: ଭଦ୍ରକରୁ ଅପହୃତ ହୋଇଥିବା ମହିଳା ଉଦ୍ଧାର; ଟ୍ରକ ଡ୍ରାଇଭର ଗିରଫ୍

Bhadrak Abduction Case: ପୋଲିସ ଭଦ୍ରକ ରାଜପଥରୁ ଅପହୃତ ଜଣେ ମାନସିକ ବିକାର ଗସ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ଏବଂ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଗିରଫ କରିଛି।
Bhadrak Abduction Case: ଭଦ୍ରକ ରାଜପଥରୁ ଅପହୃତ ଜଣେ ମାନସିକ ବିକାର ଗସ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ଏବଂ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ବୁଧବାର ଦିନ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଚରମ୍ପା ନିକଟ NH-16 ରୁ ଜଣେ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣେ ମାନସିକ ବିକାର ଗସ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାର ଏକ ସିସିଟିଭି ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଥିଲା।
ବିଜୟା ଦଶମୀ ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଅପହରଣକୁ ଦର୍ଶାଉଥିବା ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଫୁଟେଜ୍ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ସେମାନେ ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ ଏବଂ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘଗୁଡ଼ିକୁ ସତର୍କ କରାଇଥିଲେ। ଅଧିକାରୀମାନେ ଟ୍ରକ୍ ଗତିବିଧି ଟ୍ରାକ୍ କରି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଗାଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ।
୭୨ ଘଣ୍ଟା ପରେ ପୋଲିସ ରାନ୍ଦିଆ ନିକଟରେ ଏହି ମହିଳାଙ୍କୁ ଖୋଜି ପାଇଥିଲା। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଝୁମ୍ପୁରାରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ସେମାନେ ଅପରାଧରେ ବ୍ୟବହୃତ ଟ୍ରକ୍ ଜବତ କରିଥିଲା। ଅଧିକାରୀମାନେ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବ୍ରିଫିଂ ସମୟରେ ଗିରଫଦାରୀକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ।
ମହିଳା ମାନସିକ ବିକାର ଗସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ପାଇବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରୀ ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ଭଦ୍ରକରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ରାତ୍ରି କମ୍ ପାଟ୍ରୋଲିଂକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଧାର ମହିଳା ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଇସିୟୁ ୟୁନିଟରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।