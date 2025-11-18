ଭଦ୍ରକ: ବାଂଲାଦେଶୀ ସନ୍ଦେହରେ ୧୭ ଅଟକ, ତଦନ୍ତ ଜାରି

Bhadrak Police: ଭଦ୍ରକ ପୋଲିସ ଭଦ୍ରକ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ୧୭ ଜଣଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶୀ ନାଗରିକ ସନ୍ଦେହରେ ଅଟକ ରଖିଛି। କୋଲକାତାର ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିବା ଏହି ଅଟକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଭଦ୍ରକର ନୂତନ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ରାତ୍ରୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ସନ୍ଦେହଜନକ ପାଇ ଅଟକ ରଖିଛି।
Bangladeshis Detained in Bhadrak: ଭଦ୍ରକ ପୋଲିସ ଭଦ୍ରକ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ୧୭ ଜଣଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶୀ ନାଗରିକ ସନ୍ଦେହରେ ଅଟକ ରଖିଛି। କୋଲକାତାର ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିବା ଏହି ଅଟକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଭଦ୍ରକର ନୂତନ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ରାତ୍ରୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ସନ୍ଦେହଜନକ ପାଇ ଅଟକ ରଖିଛି। ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି।
ଭଦ୍ରକ ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ ମନୋଜ ରାଉତ ଅଟକ ରଖିବା ଖବରକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ପୋଲିସ ଅଟକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କିମ୍ବା ସଂଗଠନ ସହିତ କୌଣସି ଲିଙ୍କ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି।
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।
ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପ୍ରତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ମିଶି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଦେଶାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି।