Odisha Vigilance: ୧୩ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ଅଭିଯୋଗରେ ପୂର୍ବତନ ସମବାୟ ସମିତି ସମ୍ପାଦକ ଗିରଫ
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2933636
Zee OdishaBhadrak

Odisha Vigilance: ୧୩ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ଅଭିଯୋଗରେ ପୂର୍ବତନ ସମବାୟ ସମିତି ସମ୍ପାଦକ ଗିରଫ

Odisha Vigilance: ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବିବିସିସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିମିଟେଡ୍ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବାମନବିନ୍ଧା ସେବା ସହାୟକ ସମିତିର ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକ ସୁଦର୍ଶନ ଖଟୁଆଙ୍କୁ ଗିରିଫ୍ କରିଛି।

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Sep 23, 2025, 03:27 PM IST

Trending Photos

Odisha Vigilance
Odisha Vigilance

Odisha Vigilance: ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଭଦ୍ରକର ବିବିସିସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିମିଟେଡ୍ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବାମନବିନ୍ଧା ସେବା ସହାୟକ ସମିତିର ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକ ସୁଦର୍ଶନ ଖଟୁଆଙ୍କୁ ସୋସାଇଟିର ପାଣ୍ଠିରୁ ୧୩,୩୨,୨୬୦ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରିଛି।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଖଟୁଆ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ପାଇଁ ରେକର୍ଡ ଜାଲିଆତି କରି ୧,୩୩୨,୨୬୦ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ଅନିୟମିତତାରେ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସଞ୍ଚୟରୁ ଅନଧିକୃତ ଉଠାଣ, ଡେବୁକରେ କମ୍ ବାଲାନ୍ସ ଦେଖାଇବା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହାରଠାରୁ ଅଧିକ ମଣ୍ଡି ଶ୍ରମ ଫି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ବିସ୍ତୃତ ତଦନ୍ତ ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଖଟୁଆଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ତାଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହେପାଜତକୁ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha vigilance
୧୩ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ଅଭିଯୋଗରେ ପୂର୍ବତନ ସମବାୟ ସମିତି ସମ୍ପାଦକ ଗିରଫ
Katrina Kaif Pregnancy
Katrina Kaif: ମାଆ ହେବେ କ୍ୟାଟ୍ରିନା କୈଫ୍, ଏପରି ଫଟୋ ସୋୟାର କଲେ ସ୍ୱାମୀ ଭିକି କୌଶଲ..
Samajwadi Party leader
୨୩ ମାସ ପରେ ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିଲେ ଆଜମ ଖାନ, ସମର୍ଥକଙ୍କ ମହଲରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ
Odisha news
Odisha News: ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା,ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ
aadhar card updates
Aadhar card Updates: ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ ଅପଡେଟ
;