Odisha Vigilance: ୧୩ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ଅଭିଯୋଗରେ ପୂର୍ବତନ ସମବାୟ ସମିତି ସମ୍ପାଦକ ଗିରଫ

Odisha Vigilance: ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବିବିସିସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିମିଟେଡ୍ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବାମନବିନ୍ଧା ସେବା ସହାୟକ ସମିତିର ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକ ସୁଦର୍ଶନ ଖଟୁଆଙ୍କୁ ଗିରିଫ୍ କରିଛି।
Odisha Vigilance: ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଭଦ୍ରକର ବିବିସିସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିମିଟେଡ୍ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବାମନବିନ୍ଧା ସେବା ସହାୟକ ସମିତିର ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକ ସୁଦର୍ଶନ ଖଟୁଆଙ୍କୁ ସୋସାଇଟିର ପାଣ୍ଠିରୁ ୧୩,୩୨,୨୬୦ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରିଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଖଟୁଆ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ପାଇଁ ରେକର୍ଡ ଜାଲିଆତି କରି ୧,୩୩୨,୨୬୦ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ଅନିୟମିତତାରେ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସଞ୍ଚୟରୁ ଅନଧିକୃତ ଉଠାଣ, ଡେବୁକରେ କମ୍ ବାଲାନ୍ସ ଦେଖାଇବା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହାରଠାରୁ ଅଧିକ ମଣ୍ଡି ଶ୍ରମ ଫି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
Today, Sri Sudarsana Khatua, Ex-Secretary of Bamanbindha Service Co-operative Society under BBCC Bank Ltd., Tihidi, #Bhadrak has been arrested by #Odisha #Vigilance for embezzling Govt. funds over Rs.13 Lakhs by manipulating official records under different heads.
ବିସ୍ତୃତ ତଦନ୍ତ ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଖଟୁଆଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ତାଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହେପାଜତକୁ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।