Zee OdishaBhadrakBhadrak: ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା: ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ୨ ଜେସିବି ଅପରେଟରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

Bhadrak: ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା: ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ୨ ଜେସିବି ଅପରେଟରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

Bhadrak hit-and-run: ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମରା-ବାସୁଦେବପୁର ରାସ୍ତାରେ ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏକ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ବାଇକ୍‌କୁ ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଦୁଇଜଣ ଯୁବକଙ୍କର ପ୍ରାଣହାନୀ ଘଟିଛି।

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Jan 27, 2026, 01:17 PM IST

ଭଦ୍ରକ: ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମରା-ବାସୁଦେବପୁର ରାସ୍ତାରେ ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏକ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ବାଇକ୍‌କୁ ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଦୁଇଜଣ ଯୁବକଙ୍କର ପ୍ରାଣହାନୀ ଘଟିଛି।

କ’ଣ ଥିଲା ଘଟଣା?
ମୃତକ ଦୁଇଜଣ ହେଲେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଦୀପକ ରାଉତ ଏବଂ ଚିନ୍ମୟ ମଲ୍ଲିକ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁହେଁ ପେଶାରେ ଜେସିବି (JCB) ଅପରେଟର ଥିଲେ। ଗତକାଲି ରାତିରେ ସେମାନେ କୌଣସି କାମରେ ବାସୁଦେବପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ପାରାପୋଖରୀ ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା।

ଉଦ୍ଧାର ଓ ଚିକିତ୍ସା:
ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏବଂ କାସିଆ ମେରାଇନ୍ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବାସୁଦେବପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ 'ମୃତ' ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।

ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀବ୍ର ଉତ୍ତେଜନା​:
ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀବ୍ର ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଧାମରା-ବାସୁଦେବପୁର ରାସ୍ତାରେ ଭାରୀଯାନଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟଧିକ ବେଗରେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବାରୁ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଛି। ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ନିରୀହ ଜୀବନ ଯାଉଥିବା ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ:
ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଗାଡ଼ିର ସନ୍ଧାନ ଜାରି ରଖିଛି। ଖୁବଶୀଘ୍ର ଫେରାର ଗାଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି।

Zee Odisha Desk

