ରାଜଧାନୀରେ ୧୨ ଘଣ୍ଟା ସବୁ ବନ୍ଦ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ ୧୫ ଦିନ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେଲା କର୍ଫ୍ୟୁ। ପ୍ରତିଦିନ ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ କରିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କମିଶନର ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସକାଳ ୭ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କର୍ଫ୍ୟୁକୁ ଲାଗୁ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

As per lockdown condition effective from today, in all zones & across India, movement out of house is not permitted from 7 PM to 7 AM except for essential purposes.

All are requested to stay home during this time.

All emergency workers & goods are exempt from this restriction.

— Dr Sudhanshu Sarangi (@SarangiSudhansu) May 4, 2020