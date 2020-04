ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ସୁସ୍ଥ ହେଲେଣି ୧୮ ଆକ୍ରାନ୍ତ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: କୋରୋନା ଲଢ଼େଇରେ ଜିତୁଛି ଓଡ଼ିଶା । ପୂର୍ବରୁ ୧୩ ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ସାରିଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ଅନ୍ୟ ୫ ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ଅର୍ଥାତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୮ ଜଣ କୋରୋନା ଲଢ଼େଇରେ ସଫଳ ହେଲେଣି । ତେବେ ଗତକାଲି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରାନ୍ତମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

ଗତକାଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଟ୍ୱିଟ କରାଯାଇଥିଲା । ଟ୍ୱିଟରରେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ''ଆମେ ଖୁସିର ସହ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ୫ କୋଭିଡ ୧୯ ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ନମୂନା ନେଗେଟିଭ ଆସିଛି । ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଯୋଗୁ ଓଡ଼ିଶା କୋଭିଡ ୧୯ ଲଢ଼େଇରେ ସଫଳ ହେଉଛି !''

It is indeed a pleasure to share that another FIVE Covid patients, all of Bhubaneswar, have recovered and tested negative for COVID-19.

With the combined efforts of all, Odisha is winning the fight against Covid!

