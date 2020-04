ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଜଣେ କୋରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ୫ ସୁସ୍ଥ

ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର । ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଆଉ ୫ କୋରୋନା ରୋଗୀ । ଏମାନେ ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଳାହାଣ୍ଡିର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଟ୍ୱିଟ୍‌ କରିଛି ।

Happy to share that 5 more #COVID19 positive cases, one each from Bhubaneswar, Dhenkanal, Kalahandi, Sundargarh and Kendrapada have recovered.

With this, the total recoveries of the State stand at 29. #OdishaFightsCorona

— H & FW Dept Odisha (@HFWOdisha) April 21, 2020