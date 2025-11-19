Bhubaneswar: ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୯ ଦଲାଲ ଗିରଫ୍, RTO ଏଜେଣ୍ଟ କହି କରୁଥିଲେ ଠକେଇ

RTO agents arrested: ବୁଧବାର ଦିନ ସହିଦ ନଗର ପୋଲିସ ଭୁବନେଶ୍ୱର-୧ସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (RTO) ନିକଟରେ ବେଆଇନ RTO କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଜଡିତ ଥିବା ନଅ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।
ଚଢାଉ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନଙ୍କଠାରୁ ନଅଟି ଲାପଟପ୍ ଏବଂ ଦୁଇଟି ପ୍ରିଣ୍ଟର ଜବତ କରିଛି। ସହିଦ ନଗର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ମାମଲା ନମ୍ବର ୫୫୧, ତାରିଖ ୧୯.୧୧.୨୦୨୫ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ BNS ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବ।
ସହକାରୀ ପୋଲିସ କମିଶନର (ଏସିପି ଜୋନ୍-ଭି) ବିଶ୍ୱ ରଞ୍ଜନ ସେନାପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗିରଫ୍ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ଲାଇସେନ୍ସ (ଏଲଏଲ) ପରୀକ୍ଷା, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ (ଡିଏଲ) ପରୀକ୍ଷା, ଯାନବାହାନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ ବୀମା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭଳି ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ।
ସେନାପତି କହିଛନ୍ତି, "ସେମାନେ ନିଜକୁ ଆରଟିଓ କର୍ମଚାରୀ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଥଲେ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରୁଥିଲେ।"
ସେନାପତି ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ନିଜକୁ ବୈଧ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ଲାପଟପ୍ ଏବଂ ପ୍ରିଣ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବଡ଼ ପରିମାଣରେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରୁଥିଲେ।ଏହି ବେଆଇନ ରାକେଟକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ସ୍ୱତଃ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା।"
ଏସିପି ଆହୁରି ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ସରକାରୀ RTO କର୍ମଚାରୀ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଯଦି କୌଣସି ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ, ତେବେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।"