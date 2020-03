ଆଖି ବୁଜିଲା ସୂରଜ...

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଏକ ବାଘର ମୃତ୍ୟୁ । ଆଖି ବୁଜିଲା ନନ୍ଦନକାନନରେ ଥିବା କଲରାପତରିଆ ବାଘ ସୂରଜ । ବୟସାଧିକ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସୂରଜ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା । ସେ ବ୍ଲାଡ୍ ପ୍ରୋଟୋଜନ୍ ଇଡ଼ଫେକ୍ସନ୍‌ରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

Odisha: A male leopard, Suraj died last night at Nandankanan Zoological Park. It was undergoing treatment for a tick borne disease since last one and half months. The exact cause of death is yet to be ascertained. pic.twitter.com/M9I06SZM3p

— ANI (@ANI) March 18, 2020