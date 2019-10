ସ୍କୁଟରରେ ମାଆଙ୍କୁ ଭାରତ ବୁଲାଇଲେ, ମହିନ୍ଦ୍ରା CEOଙ୍କ ମନ ଜିଣିଲେ

ପ୍ରଜ୍ଞା ପାରମିତା ପତ୍ରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମହିନ୍ଦ୍ରା ଗ୍ରୁପର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଆନନ୍ଦ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଏପରି ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଯାହ ବିଷୟରେ ଜାଣି ଆପଣଙ୍କ ମନ ବି ଉଲ୍ଲାସିତ ହେବ । ମୈସୁରର ଦକ୍ଷିଣମୂର୍ତ୍ତି କ୍ରିଷ୍ଣ କୁମାର ଯିଏ କି ନିଜ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ମାଙ୍କୁ ଭାରତ ବୁଲାଇବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ସେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ନିଜ ୨୦ ବର୍ଷିୟ ପୁରୁଣା ସ୍କୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ବୁଲେଇନେଉଛନ୍ତି ।

ସେ ଭାରତର କେରଳ, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ, ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ସିକିମ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ପରି ରାଜ୍ୟକୁ ନିଜ ସ୍କୁଟରରେ ବୁଲାଇ ନେଇଛନ୍ତି । ଭାରତ ବ୍ୟତୀତ ନେପାଳ, ଭୁଟାନ, ମିଆଁମାର ଦେଶ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସ୍କୁଟରରେ ବୁଲେଇବାକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ।

A beautiful story. About the love for a mother but also about the love for a country... Thank you for sharing this Manoj. If you can connect him to me, I’d like to personally gift him a Mahindra KUV 100 NXT so he can drive his mother in a car on their next journey https://t.co/Pyud2iMUGY

— anand mahindra (@anandmahindra) October 23, 2019