Ama Bus Accident: ସତସଙ୍ଗ ବିହାର ନିକଟରେ 'ଆମ ବସ୍' ଧକ୍କାରେ ଚାଲିଗଲା ଯୁବକଙ୍କ ଜୀବନ

Satsang Vihar Ama Bus Accident: ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରାଜଧାନୀର ସତସଙ୍ଗ ବିହାର ନିକଟରେ ଏକ 'ଆମ ବସ୍' ଜଣେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଯୁବକଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ିଯାଇଛି। ଏହା ଯୋଗୁଁ ଯୁବକଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହା ପରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।
ଏହି ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏବଂ ପଥଚାରୀମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ପ୍ରତିବାଦ କରି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ଅବରୋଧ ଯୋଗୁଁ ଶତାଧିକ ଯାନବାହନ ଅଟକି ରହିଥିଲା।
ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ସହିଦ ନଗର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଭିଡ଼କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପୋଲିସ୍ ବସକୁ ଅଟକ ରଖିଛି । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାର କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହେଲା ତାହାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ବିଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ 'ଆମ ବସ୍' ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇ ଏକାଧିକ ଜୀବନ ନେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଏପରି ଏକ ଘଟଣା 'ଆମ ବସ୍' ଚଳାଉଥିବା ଡ୍ରାଇଭର ଓ ସରକାର ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି।
