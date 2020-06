'ଜଗନ୍ନାଥ'ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଫାଇନ ଗଣିଲେ ଅପରାଜିତା

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ନିୟମ ଉଲଙ୍ଘନ ଏବଂ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ନ ଥିବା କାରଣରୁ ଫାଇନ ଗଣିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ । ଦଳର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନେତା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନଙ୍କଗୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ସାଂସଦ । ତାଙ୍କ ସହ ବହୁ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ନିୟମକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇନଥିଲା । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, କେହି ମାସ୍କ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧି ନଥିଲେ । ଫଳରେ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଫାଇନ ଆଦାୟ କରିଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ।

It has come to our notice that #SocialDistanacing & requirement of wearing masks was not followed in a political congregation at Bhubaneswar. Fines were collected from 21 identified participants as per law. We request all to follow the social distancing norms scrupulously.

ଗୁରୁବାର ଏନେଇ କମିଶନରେନ ପୋଲିସ ନିଜ ଟ୍ୱିଟରରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ସମୁଦାୟ ୨୧ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଫାଇନ ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ପାଇନ ଦେଇଛନ୍ତି ।

Under very special circumstances, I went to the residence of Sri Jagannath Pradhan, BJP leader, yesterday. I fully appreciate & respect people's concern regarding adherence to COVID19 norms. It is a good sign.

Acknowledging my duty, I have volunteered to pay the fine due. pic.twitter.com/3wt3VrIYwB

