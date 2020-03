ଭୁବନେଶ୍ୱର କର କ୍ଲିନିକକୁ ଏବେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ...

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ତୃତୀୟ କୋରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି । ପୂର୍ବରୁ ୨ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତୃତୀୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥାନର ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୦ ତାରିଖରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବିମାନ ଯୋଗେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲେ । ସେହିପରି ୨୧ ତାରିଖରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଜଣକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କର କ୍ଲିନିକ ଓପିଡିକୁ ଯାଇଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗତ ୨୪ ତାରିଖରେ ସେ ଏହି କ୍ଲିନିକରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ । ୬୦ ବର୍ଷୀୟ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଏବେ କୋରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ଆଉ ଏହା ପରେ ଲୋକଙ୍କୁ କର କ୍ଲିନିକ ନଯିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ । ଟ୍ୱିଟ କରି ଏନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

ସେହିପରି ଆକ୍ରାନ୍ତ ଜଣକ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କାହା କାହା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ, ସେନେଇ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି । କର କ୍ଲିନିକରେ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଡାକ୍ତର ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇସୋଲେଶନରେ ପଠାଇବାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କ୍ଲିନିକର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୦ରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଜଣକ କାହା କାହା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ, ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଉଛି । ସେହିପରି ଘରୋଇ କ୍ଲିନିକ ଗୁଡ଼ିକ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକିନିକି ତଥ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।

ଆକ୍ରାନ୍ତ ଜଣକ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ବିମାନରେ ଆସିଥିଲେ, ସେହି ବିମାନର ଅନ୍ୟଯାତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି । ସେହିପରି ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ସେ କେଉଁମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିଥିଲେ, ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଉଛି ।

Based on the contact history of the third positive case, Health Department urges people not to visit Kar Clinic Bhubaneswar for outpatient and inpatient care.

ତେବେ ଏଠାରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି । ବିଦେଶ କିମ୍ବା ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୋଭିଡ୍ ୧୯ ୱେବ ସାଇଟରେ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ଯେଉଁ ଗାଇଡଲାଇନ ରହିଛି, ତାହା ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ତ ? ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରେ ଫ୍ଲୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବା ପରେ କର କ୍ଲିନିକ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କାହିଁକି ଅବଗତ କରାଯାଇନଥିଲା ? ଏପରିକି ଆକ୍ରାନ୍ତ ଜଣକ ୨୧ ତାରିଖରେ ଯେତେବେଳେ କର କ୍ଲିନିକ ଓପିଡିକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ରୋଗୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ? କାହିଁକିନା ଏବେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଇସୋଲେଶନରେ ରଖିବା ନିହାତୀ ଦରକାର ।

ଅନ୍ୟପଟେ ଏସବୁ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କର କ୍ଲିନିକକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନଯିବାକୁ ଜନ ସାଧାରଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଜଣକ ଏହି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ କ୍ଲିନିକର କିଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଇସୋଲେଶନରେ ରଖିବାକୁ ହେବ ।

In spite of repeated advisory, some private health care facilities are not complying with the COVID 19 Regulations . Government urges them to act responsibly and follow the Regulations while treating patients with flu like symptoms. Non compliance shall be viewed seriously.

— H & FW Dept Odisha (@HFWOdisha) March 26, 2020