ରାଜଭବନ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ବିସ୍ଫୋରଣ: ବିସ୍ଫୋରଣର କାରଣ ଗ୍ୟାସ ଟ୍ୟାଙ୍କର !

କୋରୋନା ବର୍ତ୍ତାଇଲା ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ

ପ୍ରଭୁଦତ୍ତ ମହାରଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦିନ ପ୍ରାୟ ଅଢେଇଟା ହେବ। ରାଜଧାନୀର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ଭିଆଇପି ଅଞ୍ଚଳ କୁହାଯାଉଥିବା ରାଜଭବନ ଅଞ୍ଚଳ ହଠାତ ଥରି ଉଠିଥିଲା। କେହି କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ଆକାଶରେ ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ନିଆଁ ଜଳୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହଠାତ କେହି ବୁଝି ପାରିନଥିଲେ। ତେବେ ବୁଝିବା ପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ୫ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଂକଟାପନ୍ନ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି।

Hon'ble Governor is concerned to know about the explosion in the petrol tank near Raj Bhavan and prays for the speedy recovery of the injured persons and well-being of all.

