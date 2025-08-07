ଭୁବନେଶ୍ବର: ମହିଳାଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଫୁଡ୍‌ ଡେଲିଭରି ବୟ
Bhubaneswar News: ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭୁବେଶ୍ୱରରେ ଜଣେ ଫୁଡ୍ ଡେଲିଭରି ବୟ ଏକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀର ଭରତପୁର ଥାନା ଶାମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ମହିଳା ବିନୋଦିନୀ ରଥଙ୍କୁ ଫୁଡ୍ ଡେଲିଭରି ବୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି।

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Aug 07, 2025, 10:27 PM IST

Bhubaneswar Woman Attacked: ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭୁବେଶ୍ୱରରେ ଜଣେ ଫୁଡ୍ ଡେଲିଭରି ବୟ ଏକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀର ଭରତପୁର ଥାନା ଶାମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ମହିଳା ବିନୋଦିନୀ ରଥଙ୍କୁ ଫୁଡ୍ ଡେଲିଭରି ବୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଖାଦ୍ୟ ଡେଲିଭରିରେ ବିଳମ୍ବକୁ ନେଇ ରଥ ଏବଂ ଡେଲିଭରି ବୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା। ଝଗଡା ଏତେ ବଢି ଯାଇଥିଲା ଯେ ଡେଲିଭରି ବୟ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

ବିନୋଦିନୀ ରଥଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ, ବେକ, ହାତ ଓ ଗୋଡରେ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବା କୁହାଯାଉଛି।

ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡେଲିଭରି ବୟକୁ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ଅଟକ ରଖିଛି। ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ କ୍ରମ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ ପଛର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ୍ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି।

