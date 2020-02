ରାଜଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ କଂଗ୍ରେସର ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା । ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ବଦଳରେ ରାଜଭବନ ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖ ମାଟିରେ କଂଗ୍ରେସ ରଖିଲା ସ୍ମାରକପତ୍ର । ବିଜେପି ଏବଂ ଆରଏସଏସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ରାଜ୍ୟପାଳ କଂଗ୍ରେସକୁ ରାଜଭବନ ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ଦେଉ ନ ଥିବା କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି । ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ପିସିସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ରାଜଭବନ ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ ।

ଏସସି-ଏସଟି ଏବଂ ଓବିସିଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସଂପର୍କିତ ଦାବି ନେଇ କଂଗ୍ରେସର ଏକ ବଡ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ରାଜଭବନ ଯାଇଥିଲେ । ପିସିସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଭୂଜବଳ ମାଝୀ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାହୁ, ଓବିସି, ଏସସି ଏବଂ ଏସଟି ସେଲର ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସ୍ମାରକପତ୍ର ଧରି ରାଜଭବନ ଯାଇଥିଲେ । ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦେବାକୁ ରାଜଭବନ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମତି ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା କିନ୍ତୁ ରାଜଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଂଚିବା ପରେ ବହୁ ଅନୁରୋଧ ପରେ ମଧ୍ୟ ରାଜଭବନକୁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳକୁ ରାଜଭବନକୁ ପଶିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳି ନ ଥିଲା ।

ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ କଂଗ୍ରେସ ରାଜଭବନ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ । ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ଏବଂ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦପଦବୀରୁ ବିଜେପି ଏବଂ ଆରଏସଏସ ନିଜ ନିର୍ଦେଶରେ ଚଳାଇବା ସହ କଂଗ୍ରେସକୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ନ ପୁରାଇ ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିବା କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି । ଏହାର କଡା ଜବାବ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛି ଦଳ । ଏପରିକି ଶେଷରେ ରାଜଭବନ ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖ ରାସ୍ତା ଉପରେ କଂଗ୍ରେସ ନିଜର ସ୍ମାରକପତ୍ର ରଖିବା ସହ ଏହାକୁ ଏକ କଳା ଅଧ୍ୟାୟ ବୋଲି କହିଛି ।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦ ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ କିଏ ସାକ୍ଷାତ କରିବ ଏବଂ ଭେଟିବ ସେ ସଂପର୍କରେ ରାଜଭବନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଏପରିକି ରାଜଭବନ ସଚିବାଳୟ ଏହି ସବୁ କଥାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ । ତେଣୁ କଥାରେ ବିଜେପି ଅଯଥା ଟାଣିବା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ବୋଲି ବିଜେପି କହିଛି । ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପ୍ରତ୍ଯାଖ୍ଯାତ ହେବା ପରେ ଶସ୍ତା ଲୋକପ୍ରିୟତା ପାଇଂ କଂଗ୍ରେସ ଏଭଳି ରାଜନୀତି କରୁଥିବା ବିଜେପି କହିଛି ।

A delegation of SC,ST & OBC leaders went to the Raj Bhawan today to submit a memorandum to HE President of India through the Hon’ble Governor of Odisha. Govt must ensure the protection & reiteration of reservation as a fundamental right in appointments,promotions & admissions. pic.twitter.com/SYLTZsKpX5

— Odisha Congress (@INCOdisha) February 15, 2020