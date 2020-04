ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅନୁରୋଧ, ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଫେରନ୍ତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତୁ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାରେ ଗତକାଲି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ୧୫ ଜଣ କୋରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୩ ଜଣ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଫେରନ୍ତା । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୮ ଜଣ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଧର୍ମସଭାକୁ ଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟର ୨୫ ଜଣଙ୍କ କୋରୋନା ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ ଆସିଥିବା ବେଳେ ୩ ଜଣଙ୍କ ପୋଜିଟିଭ ଆସିଛି । ତେବେ ରାଜ୍ୟରୁ ସମୁଦାୟ କେତେଜଣ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଧର୍ମସଭାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ । ତେଣୁ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ।

We once again request all who have linkage to Nizamuddin incident to voluntarily call 104 and provide information about their contacts. There is no need to panic and hide. Anyone having any information about such persons may inform 104. Help us to keep you safe.

— H & FW Dept Odisha (@HFWOdisha) April 3, 2020