ଅଯୋଧ୍ୟା ରାୟ ପୂର୍ବରୁ ନବୀନଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ମାମଲା ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଅଯୋଧ୍ୟା ମାମଲାର ରାୟ ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ । ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଏହି ମାମଲାର ରାୟ ଉପରେ ସାରା ଦେଶର ନଜର ରହିଛି । ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ରାୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଗତକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିଥିଲେ ।

ଆଜି ସକାଳ ୧୦.୩୦ରେ ୫ ଜଣିଆ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ମାମଲାର ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିବେ । ତେବେ ଠିକ୍ ଏହାର କେଇ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୱିଟ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ନବୀନ କହିଛନ୍ତି, ''ଭାଇଚାରା ହିଁ ଆମ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତାର ପରିଚୟ । ତେଣୁ ଆମେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ରାୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା । ଏହାସହ ଶାନ୍ତି ଓ ସତଭାବନା ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବା ।''

Ahead of #AyodhyaVerdict, appeal to everyone to accept the judgement of Honourable #SupremeCourt. Let us continue to live in peace and harmony. The spirit of brotherhood is the hallmark of our secular fabric.

