ବଜେଟ ୨୦୨୦: ନବୀନ ଅଧା ଖୁସ, ଅଧା ନାଖୁସ

ଭୁବନେଶ୍ୱର/ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବଜେଟକୁ ନେଇ ମାପିଚୁପି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ବଜେଟର କିଛି ପଦକ୍ଷେପକୁ ନବୀନ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛିକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି । କୃଷକ ରେଳ ସେବା, କୃଷି ଉଡ଼ାନ, ପିଏମ କୁସୁମ ଯୋଜନା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ସେହିପରି ବୀମା ରାଶି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ୧ ଲକ୍ଷ ରୁ ୫ ଲକ୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ସହ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ।

ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟୟବରାଦର ସ୍ଥାଣୁତା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟାକ୍ସ ୫୯୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ଖସିଥିବାରୁ ଓଡିଶା ତାର ଭାଗ ୩୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ହରାଇବ । ଓଡିଶାର କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ Iconic siteରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇନାହିଁ । ଯାହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ଷୋଭପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଓଡିଶା ଜାତୀୟ ଆଦିବାସୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ନବୀନ ।

ପାନୀୟ ଜଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡିଶାକୁ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ୧୧ ହଜାର ୫୦୦ କୋଟିର ଅନୁଦାନକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ଖପ୍ପା ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ବହୁତ କମ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ସେନସେକ୍ସ ଖସିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ତାପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ।

କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ବଜେଟକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଭାବରେ ଅବିହିତ କରିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର । କହିଛନ୍ତି, ''ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ । ଏହା ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ବଜେଟ । ସାଧାରଣ, ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଓ ଗରୀବ ଲୋକ ଦୀର୍ଘ ମିଆଦି ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ପାଇବେ । ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଜନତା ଏହି ବଜେଟରେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ । ଏଥିରେ ଦଳିତ, ଆଦିବାସୀ, ପଛୁଆ ବର୍ଗ, କୃଷକ, ମହିଳା, ଯୁବକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।''

ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଚଳିତ ବଜେଟରେ ଓଡ଼ିଶା ବେଶି ଲାଭ ପାଇବ । ଯୁବକ ଚାଷୀ, ମହିଳାମାନେ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ଲାଭ ପାଇବେ । ମାଛ ଉତ୍ପାଦ ୨ ଗୁଣ କରାଯିବ। ଏମଏସଏମଇର ସାଗର ମିତ୍ର ଯୋଜନାରେ ଯୁବକମାନେ ଲାଭ ପାଇବେ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ମତ ରଖିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଫମ୍ପା ବଜେଟ ବୟାନକୁ ମଧ୍ୟ କାଉଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ।

Union Minister Dharmendra Pradhan: A person who is hollow himself, will find everything hollow. I request Rahul Gandhi to educate himself, stay in the country, learn about it and have a positive mindset. Then he will be able to contribute to the country as opposition. https://t.co/T8hSpCzVEH pic.twitter.com/0TSuAFT2ZB

— ANI (@ANI) February 1, 2020